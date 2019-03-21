Bu Seçimler Sadece Belediye Değil Beka Seçimidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "31 Mart Türkiye
'nin en kritik seçimlerinden biridir. Bu seçimler sadece belediye değil, aynı zamanda beka seçimidir. Türkiye yine tarihi bir zaferle yine kendisine yakışan demokrasi şöleniyle bu seçimleri Allah'ın izniyle atlatmak zorunda" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Milletimize kurulan tuzakları sahiplerinin başına geçirmek için sizlerden özellikle sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum. Sandığa gitmemek diye bir şey yok. Hepimiz sandığa gideceğiz. Gitmeye dost, ahbap, yaren onları da alıp götüreceğiz. 24 Haziran'da olduğu gibi bu kardeşiniz Kütahya
'dan tarihi bir rekor, daha öncekileri gölgede bırakacak çok büyük zafer bekliyor. Bugün biliyorsunuz 21 Mart
Nevruz Bayramı. Biliyorsunuz Nevruz bolluğun, bereketin, baharın bayramıdır. İnşallah, bolluk bereket geliyor. Her kim bu terörü övmenin vasıtası haline getiriyorsa, o Nevruz'a ihanet içindedir. Her kim bu güzel günü kavgayla, provokasyonla, sokak terörüne kurban ediyorsa o Nevruz'un manasını anlamamış demektir. Her kim bu ortak bayramı milletimizi kutuplaştırmanın, birbirine kırdırmanın aracı haline getiriyorsa o nevruzu istismar ediyor demektir. Maalesef ülkemizde çıkarlarını korumak için Nevruz gibi, Cumhuriyet gibi, ortak değerlerimizi hoyratça istismar edenler hep oldu. Bu çevreler sırf kendi menfaatleri bireysel rant düzenleri bozulmasın diye yıllarca bu kavramların üzerinde tepinip durdular. Bunu en çok bölücü terör örgütüyle CHP
yaptı." dedi.
"KÜRDİSTAN'I ÇOK MU SEVİYORSUN? IRAK'IN KUZEYİNDE VAR. DEFOL GİT ORAYA" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Güneydoğu Anadolu
, Doğu Anadolu, Karadeniz
, Akdeniz
, Orta Anadolu, Ege
, Marmara
'mız var, ama Kürdistan diye bir bölge yok. Ha sen Kürdistan'ı çok mu seviyorsun? Irak
'ın kuzeyinde var. Defol git oraya! Defol! Seninle beraber oraya gelmek isteyenler varsa onları da al git. Siz 780 bin kilometre kareyle Türkiye'yi bölemeyeceksiniz. İnşallah bunlar 31 Mart akşamı bu Rabia'yı öğrenecekler. Bay Kemal ve hanımefendi bir iki salon toplantısıyla günü geçiştirmeye çalışırken HDP
'li Eş Başkanlar Ankara
ve İstanbul
ittifakı için sürekli propaganda yapıyor." diye konuştu.
"BÖYLE OMURGASIZ BİR İTTİFAKA BELEDİYELER EMANET EDİLİR Mİ?"
"HDP'li Eş Başkanlar CHP'nin başarısı için CHP'den daha çok çalışıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eş Başkanlar postayı koyuyor. Böyle bir ortaklıktan, ittifaktan millete fayda gelir mi? Böyle omurgasız bir ittifaka belediyeler emanet edilir mi? Kandil
'in kapıkullarına, seslerine çıkaramayanlar bunların ağababalarına karşı mücadele edebilir mi? Terör örgütü ağzıyla konuşanlar İstanbul'u, Gazze
'yi, Filistin
'i savunabilir mi?" şeklinde konuştu.
"BAY KEMAL ! BİR MÜSLÜMAN BU İFADEYİ NASIL KULLANIR?" Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "İslam dünyasından kaynaklanan terör, diyor? Kim diyor? Bay Kemal! Sen Müslüman mısın yahu! CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, bu adamın peşinden gidecek misiniz? Bu adam istikametini kaybetmiş. Cuma namazı esnasında benim namaz kılan kardeşlerime bu kurşunları sıkan adam, İslam dünyasından aldığı ilhamla mı bunları yapıyor? Biz milletimize menfaat için değil Allah için seviyoruz."
"KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİNİ İNŞALLAH SENEYE HİZMETE SUNUYORUZ" Son 17 yılda Kütahya'ya 14 katrilyon lira yatırım yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kütahya'da 70 bin metrekarelik bir alanda millet bahçesi yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Kütahyalı ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, engelliliklerimizi toplamda 900 trilyon tutarında sosyal yardım yaptık. Toplam 34 sağlık tesisi inşa ettik. 600 yataklı şehir hastanemizin inşaatı sürüyor mu? İnşallah seneye tamamlayıp hizmetinize sunuyoruz. İmar Barışı'yla 51 bin kardeşimizin imar sorununu çözdük" ifadelerini kullandı.
" BE VİCDANSIZ! HATAY'DA TAM ALTI BARAJ İNŞA ETTİK" Hızlı tren hattının Afyonkarahisar
istasyonunun Zafer Havalimanı'nda olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı'nı Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak
illerimize kazandırdık. Muhalefet uzanamadığı üzüme koruk diyen tilki gibi davranıyor. CHP Genel Başkanı sürekli bizim yaptıklarımızı eleştiriyor. Geçenlerde beyefendinin yolu Hatay
'a düşmüş. Bunlar Anadolu'nun yollarını sadece seçimden seçime hatırlarlar. Hatay'da hanım kardeşlerimizi azarlayan belediye başkanına iki çift laf etmek yerine yine bize laf etmiş. 'Hatay'da baraj var mı?' demiş. Başkan da 'Hatay'da baraj yok' demiş. Be vicdansız 6 tane baraj yaptık biz. Göletleri saymıyorum. Hatay'da bunların en büyüğü 585 bin dekar araziyi sulayacak Reyhanlı
Barajı'dır. Hadi Bay Kemal bunu bilmiyor. Onun eline kağıt parçalarını tutuşturanlar" dedi.
"ORADAN GELECEK 2,5 MİLYONU MEHMETÇİK VAKFI'NA VERECEĞİM" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Man Adası diye bir şey tutturdu. Meclise geldi kağıtları sallıyor elinde. Ben ve ailem, bizler Man Adası'nda paralarımız varmış. Davayı açtık. O davadan 2,5 milyona mahkum oldu. Şimdi Yargıtay
'da. Parayı nasıl verecek o ayrı mesele. Milletvekilleri bunun için yardım sandığı kurdular. Oraya herkes 5'er milyar veriyor. Yargı onadıktan sonra buradan gelen 2,5 milyonu Mehmetçik Vakfı
'na bağışlayacağım. Ailece böyle karar aldık. Bu adamdan bir şey olmaz! 5 koyun teslim edemezsiniz buna. Biz eserlerimizle konuşuruz. Bay Kemal'in yapacağı bir şey yok neyle konuşsun. Onun için hep yalan." ifadesini kullandı.
"AHMET SAMİ KUTLU KARDEŞİMİZİ SİZLERE EMANET EDİYORUM" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda 81 vilayetimizde doğalgaz var. Bu yıl içinde Simav
ve Hisarcık
ilçelerimize doğalgazı getiriyoruz. Kütahya'da devam eden projelerimizi inşallah 31 Mart'tan sonra hızlanarak devam ettireceğiz. Ahmet Sami Kutlu
kardeşimi sizlere emanet ediyorum" diye konuştu.
(Hüseyin Efe/İHA)