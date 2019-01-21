Bu Sefer Caddeyi Trafiğe Kapatamadı

Samsun'da 4 şeritli yolu, tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle defalarca kapatan vatandaş, 2016 yılında yapılan imar uygulamasının ardından yolu kapatamaya çalışınca görevliler tarafından uyarıldı ve vazgeçirildi.

Samsun'da 4 şeritli yolu, tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle defalarca kapatan vatandaş, 2016 yılında yapılan imar uygulamasının ardından yolu kapatamaya çalışınca görevliler tarafından uyarıldı ve vazgeçirildi.



Samsun'un İlkadım ilçesinde oturan İbrahim Akbulut, Gençlik Caddesi'nin bin 550 metrekarelik bölümünün kendisine ait olduğunu öne sürerek defalarca yolu trafiğe kapatmıştı. 22 ay kapalı bıraktığı yolu bazı yetkililerin ricası üzerine tekrar açmıştı. Akbulut, aradan uzun süre geçmesine rağmen sorun çözülmeyince bu sabah yolun tamamını tekrar trafiğe kapatmaya çalıştı. Belediye görevlileri, İbrahim Akbulat'a 2016 yılında yapılan imar uygulamasına göre bin 550 metrekarelik alanda mülkiyeti gözükmediği için yolu kapatamayacağını söyledi. İbrahim Akbulut, kendisinin böyle bir uygulamadan haberi olmadığını iddia ederek, uzun süre görevlilerle tartıştı.



"Sebze bu sıralar iyi para ediyor, caddeyi sebze bahçesi yapacağım"



Caddeyi sebze bahçesine çevireceğini ifade eden İbrahim Akbulut, "2006 yılından itibaren arazim yol olarak kullanılıyor. 16 kardeşin hakkı var burada. 22 ay trafiğe kapalı olan cadde OHAL dolayısıyla açılmıştı. Şu anda burayı tekrar kapatacağım. ya gelirler benimle masaya otururlar ya da yerime karşılık yer veya karşılığını öderler. Elimde kesinleşmiş mahkeme kararı var. 1 senedir buranın çözülmesini bekliyoruz. Burası mahkeme kararına göre tarla olarak gözüküyor. Şu anda sebze pahalı. Yine marul ya da başka bir sebze ekerim herhalde" dedi.



Görevlilerin kendisine yolu kapatmasının suç olduğunu belirtmesi üzerine İbrahim Akkuş, elindeki mahkeme kararlarını alarak, gerekli işlemleri gerçekleştirmek için tapuya gitti. - SAMSUN

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