Bu Sefer de Erkeğe Şiddet

Bursa'da bir kadın dini nikahlı eşini ikinci defa bıçaklayarak yaraladı.

Bursa'da bir kadın dini nikahlı eşini ikinci defa bıçaklayarak yaraladı.



Olay Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik problemleri olan S.A, dini nikahlı eşi Bahattin K. ile evlerini taşımaya karar verdi. Ev taşırken Bahattin K. ile tartışmaya başlayan S.A, bulduğu bıçakla eşini göğsünden bıçakladı. Bahattin K. kanlar içinde yere yığılırken, panikleyen S.A. ise durumu 112 ile polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri S.A'yı gözaltına aldı. Yaralı Bahattin K. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan S.A. işlemleri için emniyete götürüldü. S.A'nın Bahattin K'yi daha önce de bıçakladığı ortaya çıktı. - BURSA

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