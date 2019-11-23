'Bu sefer kaza olmasın'

Ligde 11. hafta sonunda 2. sırada olduklarını hatırlatan Emre, "Hedefimize doğru ilerlerken, Malatya'da bir kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz Fenerbahçe'yiz. Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, pazar günü sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum. Oldukça kaliteli bir kadroyuz ve ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Yeni Malatyaspor karşısında üç puanı alacağımızdan şüphem yok." ifadelerini kullandı.



NEŞELİ İDMAN



Ligdeki son maçında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek milli araya moralli giren Fenerbahçe'nin dünkü idmanına, Şili Milli Takımı'ndan yeni dönen Mauricio Isla dışındaki bütün oyuncular katıldı. Futbolcuların oldukça neşeli göründüğü antrenmanda özellikle Emre Belözoğlu'na bolca şaka yapılması dikkat çekti.



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