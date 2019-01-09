Bu Şehir Hristiyanların En Günahkar Şehri, Oraya Gidersen...
29 dakika önce
Kimi zaman hayatı sınırlarda yaşamak, sonuna kadar eğlenmek ve yarını düşünmemek isteriz. İşte dünyada Günah Şehir olarak bilinen bu 10 şehir size tüm bunları vaadediyor.
Kimi zaman hayatı sınırlarda yaşamak, sonuna kadar eğlenmek ve yarını düşünmemek isteriz. İşte dünyada Günah Şehir olarak bilinen bu 10 şehir size tüm bunları vaadediyor. Gelin dünyanın günah şehirlerine birlikte bakalım.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:07 Kaynak: Youtube
Palu Ailesi Olayıyla Gündem Olan Tuncer Ustael, Savcılara Seslendi: Gelin Beni Alın
İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu 1 Nisan'dan İtibaren Zorunlu Olacak
Otizmli Öğrenciye Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Öğretmen Görevinden Uzaklaştırıldı
Ceren Damar Cinayetinden Önce Aynı Üniversite, Darp Olayına Göz Yummuş