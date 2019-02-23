Son Dakika Haberleri: Bu Şehir Saat 09.30'dan Sonra Okumaya Başlıyor

Bu Şehir Saat 09.30'dan Sonra Okumaya Başlıyor

1 saat önce

Bilecik'te satış noktalarında dağıtım yapan gazete bayisinin kapanması üzerine kente Eskişehir'den gelen gazetelerde de gecikmeler yaşanmaya başladı.

Bu Şehir Saat 09.30'dan Sonra Okumaya Başlıyor, System.String[]
Bilecik'te satış noktalarında dağıtım yapan gazete bayisinin kapanması üzerine kente Eskişehir'den gelen gazetelerde de gecikmeler yaşanmaya başladı. Vatandaşlar, gazete okumaya 09.30'dan sonra başlıyor.

Gazete satış noktalarına dağıtım yapan gazete dağıtıcısının kentteki faaliyetlerine son vermesi sonrası Bilecik, gazete dağıtımında Eskişehir'e bağlandı. İki şehir arasında 80 kilometrelik bir fark olması ve gazetelerin ilk olarak Bozüyük ilçesine bırakılması nedeniyle kente bazı günler gazetelerin gelmesi 09.30'u buluyor. Bu duruma satıcıların yanı sıra vatandaşlar da tepki gösterirken konunun bir an önce çözülmesi isteniyor.

Öte yandan Eskişehir'deki dağıtıcı firma ise; Spor Toto Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları olduğu günlerde gazetelerin kendilerine de geç geldiğini ve iki şehir arasındaki farktan dolayı sıkıntı yaşandığını dile getirdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:17 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahkemeden Emsal Karar! Eşini Öldüren Kadın, Beraat Etti Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü

Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı Fındıkta Devlet Destekli Tarım Sigortası İçin Son Gün 10 Mart
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 17:52:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Şehir Saat 09.30'dan Sonra Okumaya Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]