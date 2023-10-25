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Ekim ayında sıcaklık rekorunun kırıldığı ilimiz: Yanıyoruz burada - Son Dakika

Ekim ayında sıcaklık rekorunun kırıldığı ilimiz: Yanıyoruz burada

Son Güncelleme: 25.10.2023 11:56

Yaz aylarında Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da 25 Ekim tarihinde de sıcak hava rekoru kırılıyor. Kentte termometreler 36 dereceyi gösterirken vatandaşlar bir an önce kışın gelmesini ve yağmurun yağmasını istiyor.

Türkiye'de birçok ilde soğuk hava hakimken, Adana'da termometreler 36 dereceyi gösterdi. Esnaf ve vatandaşlar yağmura hasret kaldıklarını, bir an önce soğukları beklediklerini söyledi.

SICAK HAVA REKORU KIRILIYOR

Birçok şehirde soğuk havalar hakim olurken, yaz aylarında Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da 25 Ekim tarihinde de sıcak hava rekoru kırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte gölgede sıcaklık 34,5 derece ölçülürken, güneşin altındaki termometreler ise 36 dereceyi gösterdi. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dünkü ölçümlerine göre; İzmir ve Eskişehir'in ardından gerçekleşen en yüksek sıcaklık Adana'nın Yüreğir ilçesinde 34,5 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık rekorları kırılırken, vatandaşlar ve esnaf bir an önce kışın gelmesini, yağmurun yağmasını istiyor.

Bu kentimizde havalar soğumuyor! Termometreler 36 dereceyi gösterdi

"200 DERECE FIRININ ÖNÜNDE ÇALIŞIYORUZ"

Adana'da fırıncılık yapan Can Delibalta, "Kasım ayına neredeyse gireceğiz ama halen kış gelmedi. Kışın gelmesini istiyoruz. Bazı illerde kar, yağmur ve soğuk hava başladı. Bizde kar ve yağmurdan vazgeçtik, güneş dahi gitmiyor. Dışarısı 35-40 derece ancak biz burada 200 derece fırının önünde çalışıyoruz. Bizim işimiz daha zor. Fırının kapağını açınca o sıcaklık yüzümüze vurunca adeta bittik diyoruz. Geçen senelerde bu aylarda rahatlıyorduk, uzun kollu giyebiliyorduk ancak şu anda halen kısa kolluyla geziyoruz" dedi.

Bu kentimizde havalar soğumuyor! Termometreler 36 dereceyi gösterdi

"YANIYORUZ BURADA"

Sıcaktan bunaldığını söyleyen Murat Ege Yılmaz ise, "Havalar çok sıcak. Gerçekten yanıyoruz burada. Eskiden bu havalarda uzun kollu giyiyorduk. Sıcak ders çalışmamı etkiliyor. Sürekli klima çalışması gerekiyor o da bir süre sonra etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ekim ayında sıcaklık rekorunun kırıldığı ilimiz: Yanıyoruz burada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekim ayında sıcaklık rekorunun kırıldığı ilimiz: Yanıyoruz burada - Son Dakika
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