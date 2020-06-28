Bu şehrirde telefona bakarak yürümek yasaklandı - Son Dakika

Bu şehrirde telefona bakarak yürümek yasaklandı

Japonya'nın Yamato şehrinde yürürken telefonla uğraşmak yasaklandı.

Japonya'nın Yamato şehrinde yürürken telefonla uğraşmak yasaklandı. Yasağın nedeni ise dikkatsizliğe bağlı kazalar.

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Son yıllarda dikkatsizliğe bağlı kazalarda artış yaşandığı gerekçesiyle yürürken mobil cihazlara bakmayı yasaklayan bir uygulama hayata geçiyor.

Ocak ayında şehirdeki iki farklı tren istasyonundan geçen 6 bin kişiyi mercek altına alan araştırma ekibi yolcuların yüzde 12'lik kısmının yürürken telefonunun ekranına baktığını ortaya koydu.

Araştırma sonrası ise yerel meclis, telefona bakmayı yasakladı. Uygulama sokaklar, kaldırımlar ve tren istasyonları gibi kamusal alanları kapsayacak. Yeni yasal düzenlemeyle vatandaşlar telefonlarını yaya trafiğine engel olmayan alanlarda ve yürümedikleri zamanlarda kullanacak.

Kurallara uymayanları ise cezalar bekliyor.

(İHA)

Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:17 Kaynak: İHA

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