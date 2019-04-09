Bu Şekilde Yaşanmaz' Deyip İntihar Etti
1 saat önce
Bursa'da KOAH hastası bir kişi pompalı tüfekle intihar etti.
Bursa
'da KOAH
hastası bir kişi pompalı tüfekle intihar etti. Şahsın yakın çevresine "Bu şekilde yaşanmaz" dediği öğrenildi.
İddiaya göre, Osmangazi
ilçesi Şahabettinpaşa Mahallesi Çakmak Sokak'taki evinde yalnız yaşayan M.Ş.E (58), evde pompalı tüfekle intihar etti. Sabah
saat 07.30'da işe gittiği sırada babasının kapısının açık olduğunu fark eden kızı içeriye girdiğinde babasının intihar ettiğini görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekiplerinin incelemesinin ardından M.Ş.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından M.Ş.E'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu
Morguna kaldırıldı. Eşinden boşandığı için tek başına yaşayan ve ilerlemiş KOAH hastası olduğu için yürümekte güçlük çeken M.Ş.E'nin yakın çevresine "Bu şekilde yaşanmaz intihar edeceğim" dediği iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:13 Kaynak: İHA
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