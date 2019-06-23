Son Dakika Haberleri: Bu şelaleleri görenler Trabzon'da olduğuna inanamıyor...Şelaleler havadan görüntülendi
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Bu şelaleleri görenler Trabzon'da olduğuna inanamıyor...Şelaleler havadan görüntülendi

27 dakika önce

Bu şelaleleri görenler Trabzon'da olduğuna inanamıyor.

Bu şelaleleri görenler Trabzon'da olduğuna inanamıyor...Şelaleler havadan görüntülendi
Hamsiköy'ün şelaleleri sütlacı kadar tanınmıyor
TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde sütlacı ile meşhur Hamsiköy'ün şelalelerini ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Zigana Dağı'nın zirvelerindeki karların erimesi ile oluşan Çıralı mahallesindeki şelaleler Hamsiköy'ün sütlacı kadar bilinmiyor. Yöreye sütlaç yemeye gelen yerli ve Arap turistlerin yöre sakinlerinden öğrenerek gittikleri şelaleleri görenler ise gözlerine inanamıyor.
Trabzonlu Haluk ve Gülizar Vardar çifti tavsiye üzerine geldikleri bölgede şelaleleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "Burayı ilk gördüğümüzde Trabzon'da böyle bir şelale var mı? diye büyük şaşkınlık yaşadık. Az sayıda kişi var buraya gelen. Henüz tam olarak reklamı yapılmadığı ve bilinmediği için pek gelen yok. Ancak herkesin buraya gelip bu şelaleleri görmelerini isteriz. Gerçekten çok güzel bir doğa ve manzara var" ifadelerini kullandılar.
Trabzon şehir merkezine 1 saat mesafedeki Hamsiköy'ün yamaçlarından 3 aşamada birbirine yakın küçük küçük derecikler şeklinde dökülen şelale havadan görüntülenirken, bölgenin tanıtımının yapılması durumunda yoğun turist çekeceği belirtiliyor.
Bu şelaleleri görenler Trabzon'da olduğuna inanamıyor...Şelaleler havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:26 Kaynak: İHA
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