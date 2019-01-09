Bu Seminer, Mutlu Çocuklar Büyütülsün Diye
2 saat önce
MANİSA Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kadın Danışma Merkezi öncülüğünde periyodik olarak gerçekleştirilen 'Mutlu Çocuk Nasıl Yetiştirilir?' seminerlerine Mesir Çocuk Kültür Merkezi ile devam edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Mesir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Mutlu Çocuk Nasıl Yetiştirilir?' konulu seminer düzenlendi.
Aile ve Kadın Danışma Merkezi Uzman Psikoloğu Merve Ateş, seminere katılan annelere; akademik başarı endeksli mutluluğun, çocukların mutluluk anlayışıyla örtüşmeyebileceğini ifade etti. Ailelerin öncelikli kriterinin çocuğun okulda başarılı olması üzerine kurulu olduğunu belirten Ateş, "Çocukların farklı ilgi alanları ve yetenekleri olabilir. Bu nedenle sadece çocuklarımızı sadece derslerdeki başarı üzerine odaklamamalıyız. Onların ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını kolaylaştıracak çalışmalar yaparak, mutlu olacakları iş ve yaşam biçimini bulmalarına yardımcı olmalıyız" diye konuştu. Aile ve Kadın Danışma Merkezi Uzman Psikoloğu Merve Ateş, seminere katılan ailelerin sorularını da yanıtlayarak etkileşimli bir program gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:57 Kaynak: Bültenler
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