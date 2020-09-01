Bu semtte şehit yakınlarına yardımlar hiç kesilmiyor - Son Dakika

İstanbul Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde şehit ailelerine yardımlar hiç kesilmeden devam ediyor.

Haftanın belirli günleri açılan stantlarla yardıma muhtaç kişilere sürekli ihtiyaç malzemesi dağıtılırken şehit yakınları da unutulmuyor. İşadamı Nejat Ergin tarafından şehit yakınlarının tüm ihtiyaçları giderilirken, çocuklar da sünnet ettiriliyor.

Semtte cuma günleri ise ihtiyaç sahipleri için şehitler adına yemek dağıtılıyor. Karagümrük semtinin hayırveserliği ile ünlü olduğuna dikkat çeken Ergin, "Bu semtte hayırseverlik adeta bir gelenek haline gelmiştir. iz de bu geleneği devam ettiriyoruz. Her hafta belirlenen günlerde ihtiyaç sahiplerine ve özellikle şehit yakınlarına yardımlarımız bulunuyor. Biz bu geleneği devam ettireceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL