'Bu senaryoları duymak istemiyorum'

SCHAEUBLE, "İklimi koruma, barış, ekonomik istikrar, dijitalleşme ve göç gibi büyük sorunlara çözüm gerekiyor" dedi.

SCHAEUBLE, "İklimi koruma, barış, ekonomik istikrar, dijitalleşme ve göç gibi büyük sorunlara çözüm gerekiyor" dedi. Schaeuble, "SPD yeniden kendini toparlayabilir mi?" sorusuna ise, "Öldü denilenler uzun yaşar" cevabını verdi. Anketlerde Hıristiyan Birlik partilerinin de oy kaybını çok ciddiye aldıklarını söyleyen Schaeuble, insanın uzlaşma ararken kendi inandığı şeyleri zayıflatmaması gerektiğini vurguladı ve "İnsanların endişe ve kaygılarını ciddiye almalıyız. Ama nabza göre de şerbet vermemeliyiz" dedi.

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