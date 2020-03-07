Bu sendikada kadının adı var - Son Dakika

Türkiye genelinde faaliyet gösteren Demokratik Sağlık Sen'de kadının adı var. Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini hemşire Ayşen Toktay ve ebe Ecmel Özen yürüttüğü sendikanın genel başkanı Togan Demircan, kadının tüm yönetim kademelerinde yer alması gerektiğini ve bu konuda örnek bir sendika olmaya çalıştıklarını söyledi.



8 Mart Dünya Kadınlar Gününü bu yıl da buruk kutladıklarını belirten Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Sosyal yaşamda ve çalışma hayatında tüm kadınlarımıza hak ettikleri değerin verilmesini, kadının eş, anne, kardeş, mesai arkadaşı ve en önemlisi yüce Allah'ın bizlere emaneti olduğunu unutmamamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.



Demokratik Sağlık Sen olarak sendikacılık anlayışlarında kadının toplumun her alanında eşit şartlarda yer almasını istediklerini kaydeden Demircan, "Bu bağlamda gerek Genel Merkez Yönetim Kurulumuzda birlikte çalıştığımız iki kadın arkadaşımız, gerekse iller bazında çalışma arkadaşımız olan kadın sendika temsilcilerimizin diğer sendika ve sivil toplum kuruluşlarına örnek teşkil etmesini bekliyoruz. Başta şehit analarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyor, saygılar sunuyorum" diye konuştu.



"Daha fazla kadın yönetici olmalı"



Çalışma ve sosyal hayatta erkeklerden daha fazla çalıştıklarını anlatan Ayşen Toktay ise "Ben bir anneyim, eşim, hemşireyim. Zamanı efektif kullandığımızda her şeyi başarıyla yapabileceğimi düşünüyorum. Kadınların bu kadar ağlanmaması gerekiyor" dedi. Ebe Ecmel Özen de kadınların iş ve ev hayatında mücadele içerisinde olduğunu belirterek, "Kadın yöneticiler, insanlarla daha iyi diyalog kuruyor. İş hayatında daha fazla kadın yönetici olmalı" diye konuştu. - İZMİR