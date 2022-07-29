Uzmanı uyardı: Kontenjanı dolmayan bölümlerde sıralama yaparken dikkat

Bu sene baraj puanlarının kaldırılması daha fazla adayın tercihte bulunmasına neden oldu. Uzmanlar, YKS'nin bir sıralama sınavı ve her senenin kendi içinde bir dinamiği olduğunu, tercih yaparken sıralamalara dikkat edilmesini öneriyor. Altınbaş Üniversitesi Orta Öğretime Destek Yönetmeni Seda Kahraman, özellikle kontenjanı dolmayan bölümlerde çok dikkatli tercih yapılması gerektiğini ifade etti.

Kahraman, baraj puanları kaldırıldığı için geçen seneye göre puanı daha fazla hesaplanan adayın olduğuna dikkat çekti. Kontenjanı dolmayan bölümlerin bu sene dolması ihtimalini yüksek olduğunu belirten Seda Kahraman, "Bu bölümler öğrencilerin tahmin ettiği sıralamalardan daha aşağıda kapatabilir. Adaylar tercih yaparken kontenjanı dolmayan bölümlere "kesin girebilirim" düşüncesiyle hareket etmemeli" uyarısında bulundu. Bu yıl fazladan 1 milyon 300 bin aday tercih yapacağını hatırlatan Seda Kahraman, "Doğal olarak bu büyük rakam, daha önceden dolmayan kontenjanların dolmasına katkı sağlayacak. Adaylar, kontenjanı dolmayan bölümlere tercih listelerinde yer verebilirler ancak kesin yerleşebileceği düşüncesiyle hareket etmemeliler ve alternatifli bir liste hazırlamalılar" diye konuştu.

"300 BİN SONRASI SIRALAMALARDA, BÜYÜK DEĞİŞİMLER OLABİLİR"

Seda Kahraman, yaklaşık 300 bin öncesi sıralamalarda büyük değişimlerin beklenmemesine rağmen 300 bin sonrası sıralamalarda ise artan kontenjanlardan dolayı daha büyük değişimler yaşanabileceğine işaret etti. Tercih yaparken bu yüzden oldukça dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan Kahraman, "Baraj sıralaması olan Tıp (50 Bin), Hukuk (125 bin), Diş Hekimliği (80 Bin), Eczacılık (100 Bin), Mimarlık (250 Bin), Mühendislik (300 Bin), Öğretmenlik (300 Bin) bölümlerde geçen seneki sıralamaların benzer olacağını öngörülebilir" dedi.

Ancak diğer bölümlerde tercih yapılırken çok büyük değişimlerin olacağı hesaba katılarak, 400-500 binlerden sonraki sıralamalarda daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Kahraman, baraj kalktığı için tercih yapacak aday sayısının çok fazla olduğunu mutlaka akılda tutmak gerektiğini belirtti.

BÖLÜM BAZINDA SIRALAMALAR

Tercihin bir arz-talep meselesi olduğunu hatırlatan Seda Kahraman, "Örneğin bilgisayar ve yazılım mühendisliği daha çok tercih edildiği için sıralamalarda yukarı çıkıyor. Ama fizik tedavi gibi bölümler az talep aldığı için düşüyor" değerlendirmesini yaptı. Kahraman, Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık puanında sıralama yapacak adaylar içinde önemli uyarılarda bulundu.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNE DİKKAT

Kahraman, "Bu yıl çok atama aldığı için (7503) okul öncesi öğretmenliği daha çok tercih edilen bölümler arasına girebilir. Özellikle sözel puanı olan adaylar tercih yaparken okul öncesi öğretmenliği puanlarında biraz daha dikkatli olabilirler" diye konuştu.

YAZILIM VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİKLERİNİN SIRALAMALARI YÜKSELEBİLİR, DİĞER MÜHENDİSLİKLERİN SIRALAMALARI GERİLEYEBİLİR

Dünyada yazılımın öneminin artığı değerlendirmesini yapan Seda Kahraman, gençlerin eğilimlerinin de Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliklerine kaydığını gözlemledikleri ifade etti. "Yurt dışı olanaklarının çok olması, kazançlarının yüksek olması, iş alanlarının çok olması bu bölümlere olan ilgiyi arttırıyor" diyen Kahraman, bunun tam tersi olarak da diğer mühendisliklerin kontenjanlarının boş kalma tehlikesi söz konusu olduğu tespitini yaparak, bu bölümlerdeki sıralamaların gerilemesinin kaçınılmaz görüldüğünü belirtti.

HUKUK FAKÜLTELERİNİN SIRALAMALARI YÜKSELEBİLİR!

Seda Kahraman, Hukuk Fakülteleri içinde göz önünde bulundurulması gereken önemli bir duruma dikkat çekti ve "Bu yıl hem TYT sınavında hem de AYT sınavında matematik sınavı kolaydı. Aynı zamanda TYT'de de süre arttı. Eşit ağırlıktan sınava giren adaylarımız hem daha fazla matematik yaptılar hem de diğer testlerin sorularını da çözdüler. Hukuk Fakültelerinde sıralamaların yükselebileceğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

EKONOMİK KOŞULLARA DİKKAT

Seda Kahraman, tercihlerde ekonomik koşullarının etkili olacağı değerlendirmesini yaptı. İstanbul'daki vakıf üniversitelerinin tam burslu bölümlerinin sıralamalarının da büyük olasılıkla yükseleceğini belirtti. Seda Kahraman, "Özellikle İstanbul'da yaşayan adayların ekonomik nedenlerden dolayı şehir dışına ya da Anadolu'ya gitmektense, İstanbul içindeki tam burslulara yönelme ihtimali artacaktır. Aynı zamanda yüzde 50 burslu kontenjanların da sıralamasının artma ihtimali söz konusu" dedi.