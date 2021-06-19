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Bu sene ev boyasında gri tonlar tercih ediliyor - Son Dakika

Bu sene ev boyasında gri tonlar tercih ediliyor

19.06.2021 12:18
Bu sene ev boyasında gri tonlar tercih ediliyor, System.String[]

Yaz aylarının gelmesiyle vatandaşlar evlerindeki boya işlerini de aradan çıkarmaya başladı.

Yaz aylarının gelmesiyle vatandaşlar evlerindeki boya işlerini de aradan çıkarmaya başladı. Boya tipi tercihinde silinebilir boyalar ön plana çıkarken renk olarak ise gri tonları revaçta.

Havaların ısınması, her sene olduğu gibi evlerinin rengini değiştirmek veya yıpranmış boyayı yenilemek isteyen vatandaşların boyacılara olan talebini arttırdı. Her sene bu dönemlerde artan talep, boya malzemesi satan esnafın yüzünü güldürdü. Vatandaşların bu seneki tercihleri arasında silinebilir silikon boyaların yanı sıra renk olarak gri tonları yer alıyor.

"Gri tonları revaçta"

Malzeme satışlarına talebin bu dönemde arttığını ifade eden boya malzemeleri satışı yapan Adem Avdan, vatandaşların en çok iç cephe ürünlerine talep gösterdiğini aktardı. Genellikle açık renklerin tercih edildiğini söyleyen Avdan, "Yaz mevsiminin gelmesiyle müşteriden boyaya olan talep arttı. Bu dönemlerde evlerini boyamayı tercih ediyorlar. En çok iç cephe ürünlerine talep var. Genelde açık renkler tercih ediliyor. Kırık beyaz, bej tonları, kum beyazı gibi tonların yanı sıra bu sene gri tonları revaçta diyebilirim, açık gri, koyu gri bütün gri tonları çok satılıyor. Bizde bu aralar en moda renk olarak lületaşı rengi de çok tercih ediliyor" diyerek vatandaşların bu seneki gözdesinin gri tonları olduğunu vurguladı.

"Renk tercihlerini etkileyen faktörler var"

Evin güneş alıp almamasına bağlı olarak renk tercihlerinin değişkenlik gösterdiğini söyleyen Adem Avdan, "Evin durumuna göre boya tipleri ve renk tercihleri değişebiliyor. Evin güneş alıp almaması değiştiriyor. Evleri çok güneş alıyorsa daha koyu tonlar tercih edebiliyorlar. Kum beji rengini çok tercih ediyorlar bu müşterilerimiz. Daha loş olan odalarda ise beyazın tonlarını tercih ediyorlar. Gri tonlarında da bu evler için çok açık gri tonları satın alıyorlar. Kirli beyaz tonlarını da tercih ettikleri oluyor" dedi.

"Silinebilir boyalar daha uzun ömürlü"

Özellikle silikon boyaların tercih edildiğini belirten boya malzemeleri satıcısı Avdan, "Silikonlu boyaların silinebilme özelliği var. Evlerde temizlik yapılırken duvarları silen vatandaşlar olabiliyor onlar özellikle tercihlerini silikonlu boyadan yana kullanıyorlar. Bu boyalar daha uzun ömürlü oluyor, her sene boyayı yenilemeye gerek kalmıyor" ifadelerini kullandı.

"Boyayı işi bilen ustalar yapmalı"

Boya, badana işinin işi bilen ustalara bırakılması gerektiğini söyleyen Avdan, "Evlerini boyatmak isteyen vatandaşların yaklaşık olarak yüzde 80'i bu işi ustalarına bırakıyor. Çok az bir kesim kendileri boyuyor. Daha düzgün, temiz yapılması için bilen bir ustanın bu işi yapması daha mantıklı" diye konuştu.

"Ortalama bir evin boyanması 2 bin 500 TL'yi buluyor"

Boya fiyatları ve usta ücretleri hakkında bilgiler veren esnaf Adem Avdan konuyla ilgili olarak şu sözleri kullandı:

"Fiyatlar her gün değişiyor diyebilirim. Tabii bir artış söz konusu ancak biz elimizden geldiğince alım gücüne göre sabit tutmaya çalışıyoruz. Ortalama 100 metrekarelik bir evin sadece malzeme masrafı bin TL'yi buluyor. Ustaların ücreti de bin 500, 2 bin civarında oluyor. Ekonomik boyalar da var, onların fiyatları daha uygun. Hemen hemen yarı yarıya olduğunu söyleyebilirim. Silikonlu boyaların tenekesi 400-425 TL civarında değişiyor. Silikonlu boyaların da özelliğine göre fiyatları değişiyor. Örneğin tam silinebilir boyalar, yıkanabilir-silinebilir boyalara kıyasla daha uygun fiyatlı. Düz plastik boyalar var, her sene boya yapan insanlar bu boyaları tercih ediyor. 'Ben duvarları silmiyorum bunun yerine her sene boya yapıyorum' diyerek tercihlerini bu boyalardan yana kullanıyorlar." - ESKİŞEHİR

Bu sene ev boyasında gri tonlar tercih ediliyor
Bu sene ev boyasında gri tonlar tercih ediliyor
Bu sene ev boyasında gri tonlar tercih ediliyor
Bu sene ev boyasında gri tonlar tercih ediliyor

Türk Lirası, Silikon, Avdan, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bu sene ev boyasında gri tonlar tercih ediliyor - Son Dakika


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