Bu sene fındıkta rekolte düşük

Karadeniz'de fındık üreticisi, fındık hasadının yaklaşmasıyla devletten fındığa verilecek fiyatı dört gözle bekliyor.



Karadeniz Bölgesi'nin en gözde geçim kaynaklarının başında gelen fındık için bu aylarda fiyat verilirken, herhangi bir fiyat açıklamasının yapılmaması üreticiyi düşündürdü. Buna bağlı olarak hem üreticinin hem de tüccarların gözü kulağı Toprak Mahsulleri Ofisinin vereceği fiyatta. Son sezonda fiyatın 25 TL civarlarında görülmesi üreticiyi heyecanlandırsa da, bu işin içinde olan tüccarlar ise bu sene fındığın 20 TL'nin çok fazla üstüne çıkmayacağını söylediler.



Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman fındık fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, "Bu sene mayıs ayında 25 lirayı gören fındık, en son devlet eliyle 24 liraya satıldı. Şu anki durumda fındık 19-20 TL'lerde seyrediyor. Geçen dönem, devlet sezondan önce fındığa fiyat verince şuanda da üretici fındığa verilecek yeni bir fiyat için beklentiye girdi. Geçen seneye oranla yüzde 20 rekolte eksikliği ile bu sene sezonu açacak olan fındık, ortalama 20 TL'lerde ilerleyeceğe benziyor" dedi.



Birçok esnaf, devletin bu sene fındığı köylüden 20,50 ile 21 TL'den almasını beklediğini söylediler. Esnaflar, devletin köylüden ortalama 22 TL'ye fındık alacaklarını düşündüklerini belirtirken, bu sene taban fiyatlarının 20 TL'den aşağıda olmayacağını beklediklerini, en yüksek 25-26 TL'yi görmek istediklerine vurgu yaparak, "Karadeniz'in tek geçim kaynağı olan fındığa daha çok sahip çıkılmalı" ifadelerini kullandılar.



Öte yandan bu seneki rekolteden de söz eden tüccarlar, geçen seneye oranla bu sene rekoltede azalma olduğunu söylediler. Eskiye oranla fındık üretimi yapan çiftçilerin daha bilinçlendiğine de vurgu yapan tüccarlar, devletin de destek vermesi ile ve ziraat mühendisleriyle ortaklaşa çalışma yapılmasının fındığa çok katkı sağladığına dikkat çektiler. - SAMSUN