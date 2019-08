'Bu sene lig biraz daha zor olacak"

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un takım kaptanı Can Uğur Öğüt , bu sezon ligin daha zor geçeceğini söyledi.Can Uğur Öğüt , basketbolcuların sağlık kontrolü için geldiği hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, kendileri açısından çok iyi geçen bir sezonu geride bıraktıklarını ifade ederek, "Geçen sezonki başarının üzerine koyarak bu sezon yeni başarılar elde ederiz diye düşünüyorum." dedi.Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını ve yabancı oyuncuların da yavaş yavaş aralarına dahil olacağını belirten Can Uğur Öğüt, "Bu sezon lig biraz erken başlayacak. Eylülün son haftası gibi maçlar başlayacak. Fikstür de çekildi. Lig biraz daha zor olacak. Bu sezon çok daha iyi takımlar ve çok daha güçlü kadrolar var. O yüzden bu sezon geçen sezona göre daha zor bir lig geçecek gibi görünüyor." diye konuştu.Bu sezon ayrıca FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceklerini anımsatan Can Uğur Öğüt, şunları kaydetti:"Şampiyonlar Ligi'nde çok sert maçlar oynayacağız. Seyahat, maçlar derken çok zor bir sezon bizi bekleyecek. Ama bu sezon takım olarak rotasyonumuz daha geniş. Bu zorluğu kaldırabileceğimize inanıyorum. Umarım sağlıklı ve güzel bir sezon geçiririz."Basketbolcular, kulübün sağlık sponsoru olan Gaziantep Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.