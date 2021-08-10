Bu sene palamut yerine hamsinin senesi olacak

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Atıf Malkoç, bu sene palamuttan fazla umutlu olmadıklarını, hamsinin ise bol olmasını beklediklerini söyledi.

15 Nisan'da başlayan denizlerde av yasağı, 1 Eylül'de sona eriyor. Denizlerdeki av sezonunun başlamasına kısa bir süre kala balık türlerinin bolluk durumu da ilk işaretlerini vermeye başladı. Geçen yıl balıkçıların yüzünü güldüren palamuda bu sene pek rastlanmadı. Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu sene palamudun az olacağını, hamsi ve diğer türlerde ise bolluk beklediklerini kaydetti.

"Bu sene hamsi senesi olacak"

Bu sene bolca hamsi avlamayı umduklarını dile getiren Atıf Malkoç, "Yeni balık av sezonu bu sene iyi görünüyor. Şu anda işaretler gayet iyi. Palamut biraz az görünüyor. Deniz suyu sıcak olduğundan balıkçılık 10. aya sarkabilir. Palamut haricindeki diğer işaretlerin hepsi iyi. Bu sene palamut bolluğu geçen seneki gibi olmaz. Palamut harici diğer balık türlerinin hiç birinde sorun yok. Geçen sene boğazdan çok torik çıkmıştı. Bu sene torik çıkmadı. Palamudun havyarı tutmadı. Çinakop, istavrit ve hamsinin havyarı tuttu. Bu sene öngörümüz palamut bol olmayacak hamsi olacak. Bu sene hamsi senesi olacak" dedi.

" Karadeniz'de müsilaj yok, balıkta da bir sıkıntı yok"

Karadeniz'de müsilaj gibi bir sorunun olmadığını da ifade eden Malkoç, şunları söyledi:

"Samsun'da müsilaj yok. Nerede varmış müsilaj Samsun'da? Bu yaz aylarında denizde bazen yosun olur. 15-20 günde çürür, kaybolur gider. O da müsilaj değildir. Karadeniz'de öyle bir şey yok. Herkesi balık yemeye davet ediyorum. Balıkta bir sıkıntı yok. Allah'tan bir zeval gelmediği sürece bu sene palamut hariç tüm balıklarda bolluk yaşanacak. Karadeniz'de balıklarla alakalı hiçbir sorun yok. Herkesin içi rahat olsun." - SAMSUN