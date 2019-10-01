Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımda hala bazı sıkıntıların olduğunu ve bunları aşmak zorunda olduklarını belirterek, "Biz bu sene şampiyon olacağız" dedi. Yanal, Emre'nin takımın mentörü olduğunu, Volkan Demirel'i de takımda tutmak için ikna ettiklerini ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet toplantısı yaptı. Yanal, takımla ilgili birçok konuya samimi cevaplar verdi. İlk olarak geride kalan 6 haftayı değerlendiren ve şu anda konuşmanın çok erken olduğunu ifade eden Yanal, takımda hala bazı sıkıntıların olduğunu ve bunları aşmak zorunda olduklarını ekleyerek, "Biz sezon sonunda şampiyon olacağız" diye konuştu.

"DERBİLERDE GÜÇ GÖSTERİSİ VARDIR"

Hafta sonunda oynanan Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan Ersun Yanal, "Gürültüsüz patırtısız bir derbi geçti. Bizim açımızdan rahat geçti. Bir tek gelirken bir trafik çektik. Ciddi bir sıkıntı var bu noktada. Allah korusun bir durum olsa, bizim için de değil, başka bir problem yaşansa, insanlar bir yere gidemeyecek. Stadın giriş-çıkışı sıkıntılı. Statta da maçta da hiçbir problem olmadı. Oyuncular da çok iyiydi. Bizim arkamızdan, önümüzden, sağımızdan, solumuzdan ne küfür edildi ne bir şey atıldı" diyerek derbinin centilmence geçtiğini ifade etti.

"DERBİDE GALİBİYETİ KAÇIRAN BİZ OLDUK"

Falcao'nun penaltı pozisyonunun kendisine göre penaltı olmadığını ve öncesinde de topun elle alındığını kendisinin de gördüğünü söyleyen Yanal, Galatasaray'ın kötü olduğu eleştirilerine de katılmadığını ifade etti. Derbilerde sıralamadan çok takımların birbirlerine karşı güç gösterisinin ortaya çıktığını da söyleyen Ersun Yanal, "Geçen sene iç sahada 10 kişiyle berabere kalmıştık. Deplasmandaki maçta da 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Bu haftaki maçta oyunda bir strateji vardı ve bizim stratejimiz tuttu. Galatasaray da pozisyona girdi ama bakıldığında 2 puanı biz kaçırdık. Galatasaray 2 pozisyon yakaladı ve iki pozisyonda da biz çıkarken topu kaptırdık. Nagatomo'nun bir pozisyonu var ve Lemina'nın bir pozisyonu var. Son dakikadaki pozisyonumuz var, maçın başında bir pozisyonumuz var. Bence galibiyeti kaçıran biz olduk. Skor 0-0 değil de başka bir skor olsaydı, herkes farklı konuşurdu. Biz Galatasaray'ı ceza sahamızdan çok uzak tuttuk. Etkisiz alanda topla buluştular" açıklamasını yaptı.

"KURAL HATASI VAR YA DA YOK, BU KONULARA BEN GİRMİYORUM"

Savunma konusunda Zanka ve Jailson'un çok iyi oynadığını söyleyen Ersun Yanal, Alanya spor maçında eleştirilen savunma hatalarıyla ilgili de konuştu. Hata ve kazanın farklı şeyler olduğunu söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Mesela biz Alanya'da kaza yaptık. Jailson'un yaptığı hata değildi, kazaydı. Kural hatası konusunda da müracaat edildi. Orada bir kural var. Bunun dışında biz zaten bununla ilgilenmiyoruz, saha içinden kopmuyoruz. Bu konularla ilgilenen yöneticiler var ve gerekli başvuruları yaptılar" dedi.

"HAKEMLERİMİZE GÜVENİYORUM"

Hakemler hakkındaki soruyu da yanıtlayan tecrübeli teknik adam, "Hakemlerimize güveniyorum. Ben daha önce hakemlerimizin kötü yönetildiğini söylemiştim. Bir hakemimizin kokartı elinden alındı, kokartı alındıktan sonra 4 tane önemli maça verdiler. Bunları söyledim ben. Ama bunun dışında hakemlerle ilgili ben konuşmam. Cüneyt hoca da maçı yönetmesi gerektiği gibi yönetti. Uzun zaman sonra ben bir hakemin sahada olup olmadığını hissetmedim. Bu çok önemli. Eğer maç sonrasında futbolcular birbirine sarılıp forma değiştiriyorsa, hakem iyidir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DENİZ, RODRİGUES, MOSES SAHADA OLURSA, ALANI DARALTMALIYIZ"

Futbolcuların bundan sonraki periyotta bölgesel olarak devşirileceğini ifade eden Yanal, "Artık kaleciler daha farklı oynamaya başladı. Biz daha önce kalecileri takımdan uzaklaştırdık. Kalecileri ayakla oynamaya zorlayacak kurallar değişince, kalecilere daha çok iş düşmeye başladı. Oyuna hakim olmaya başladılar, geriden oyun kurup, oyunu hızlandırmaya başladılar. Oyuncuların bölgelerini oyunun senaryosuna göre değiştirirsin. Ama bazen öyle bir durum oluyor ki, sadece 1 oyuncu değiştirme hakkınız oluyor ve senaryoyu komple değiştiremiyorsunuz" diye konuştu.

Deniz Türüç'ün Galatasaray maçında oyundan çıkmasıyla ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Yanal, "Top kaybetmeye başladık. Rakip son 15 dakika ve uzatmalarda toplam 123 saniye top tuttu. Rakibe top vermiyoruz. Ama böyle bir durumda top kayıpları vardı. Bu nedenle topu kaybedecek oyuncuları seyreltmem gerekiyordu. Ayrıca oyuna sonradan girdi, sonra tekrar çıktı diyorlar. Böyle bir şey yok. Bunu büyütmenin anlamı yok. Deniz, Moses, Rodrigues gibi oyuncular oynadığı zaman oyunu daraltmak zorunda" ifadelerini kullandı.

"EMRE BU TAKIMIN MENTÖRÜ"

Emre Belözoğlu'nun oyun aklının çok önemli olduğuna da vurgu yapan Ersun Yanal, "Emre oyunun şefi, temponun da karakteri. Bu takımda son dönemde liderlik özelliği olmayan bir grup meydana gelmişti. Ben de geldiğimde ilk tespitim buydu. Emre gibi bir oyuncuya da ihtiyaç vardı. Emre'nin Fenerbahçeliliği tartışılmaz. Onun bize, bizim ona olan güveni tartışılmaz. Bizim için önemli bir karakter. Oyunculuktan daha öte görüyorum ve bunun öyle olmasını isteyenlerin başında ben varım. Emre kendisine çok iyi bakıyor. Bu işin 3 ayağı var. Beslenme, rejenerasyon, yükleme. Bunlarda inanılmaz bakıyor kendine" dedi.

"VOLKAN DEMİREL'İ İKNA ETTİK"

Volkan Demirel'in de teknik ekibe dahil edilmesiyle ilgili konuşan Yanal, "Volkan Demirel 17 sene burada oynadı ve bu şekilde veda etmesini ben sindiremezdim. Ülkemizdeki spor geleceği, bu tarz sportmen kişiliklere teslim edilecek. Volkan'ın da burada görev alması gerekirdi. Ben oynamasından yana tavır da gösterdim. Şans bulurdu, bulamazdı o başka bir şey. Başkanımız da kesinlikle Volkan'ın takım içinde kalmasını istiyordu ve biz de Volkan'ı ikna ettik" diyerek Volkan'ın takımda kalmasını sağladıklarını söyledi.

"OZAN KENDİSİNE GÜZEL BİR HAYAT KURDU"

Ozan Tufan'da yaşanan değişimin önemine dikkat çeken başarılı teknik adam, "Ozan geçen sene devre arasında takıma geri geldi. Sergen hoca onu çok istiyordu. Burada takımın içinde Ozan'ı bir yere getirmek sıkıntı. Kredisi de yoktu. Başkana söyledik ve Sergen'in istediğini de ilettik. Kendisi sağolsun özel ilgilendi onunla. Biz de ilgilendik. Biz kendi maçımızdan çıkıyorduk Ozan'ı arıyordum. Sergen de ona inanılmaz bir disiplin getirdi. Orada bunu gördü. Daha çok genç. Kendisine güzel bir hayat kurdu şu anda. Futbolun ihtiyacı olan donanımları sağladı, Alanya'da çok toparlandı. Sonrasında bizimle başladı ve ardından Emre takıma dahil oldu. Doğru örnekler çok önemli. Abilik bu işte çok önemlidir. Emre burada doğru abilik yapıyor hepsine. Takım içinde ilk kez uzun zaman sonra abilik konusunda böyle bir hava var" dedi.

Kaleci Altay'a da değinen Yanal, genç file bekçisinin uzun süredir özel bir psikologla çalıştığına dikkat çekerek, "En basiti nerede ne söyleyeceğini çok iyi bilen bir oyuncu" ifadesini kullandı.

"TOLGA'NIN SAKATLIĞINDAN DÖNEN FUTBOLCU SAYISI ÇOK AZ"

Tolga Ciğerci'nin yaşadığı sakatlığın oldukça ciddi olduğunu ve bu futbolcunun da büyük bir özveriyle çalıştığını söyleyen Ersun Yanal, "Tolga'nın sakatlığından dönen futbolcu sayısı çok az. Geçen sene her gün buraya geliyordu ve bireysel antrenmanını yapıp takımla birlikte bütün maç toplantılarına giriyordu. Tolga adeta iğne ile kuyu kazdı. Çok sabretti ve bu sakatlığı atlatarak döndü. 11 bin metrenin altında koşmuyor şu anda. İnşallah milli takıma da çağrılır" diyerek oyuncunun yaşadığı değişime dikkat çekti.

"VEDAT'I DEVRE ARASINDA ALMAK İSTEDİK"

Vedat Muriqi'nin transferi için kendisinin de elinden geleni yaptığını söyleyen Yanal, "Bu oyuncunun takıma dahil olmasını devre arasında da istiyorduk. O dönemde çok istedik ama transferi olmadı. Bu futbolcunun gelmesinde herkesin katkısı oldu" açıklamasında bulundu.

Geride kalan 6 maçın, fikstürün zor kısmı olduğuna dikkat çeken Yanal, "Geride kalan 6 haftaya göre en formda takımlar Gazişehir, Başakşehir, Galatasaray, Trabzonspor diyebiliriz. Ama fikstür açıklandığında bunu bilemezsiniz. Fikstürün zor olup olmayacağı, lig başladıktan sonra belli olur" şeklinde konuştu.

Sezon başındaki kadro mühendisliğine de değinen Yanal, "Biz bu sene, geçen seneye göre yaklaşık 20 milyon Euro'ya yakın maaş tasarrufu yaparak takım kurduk. Oyuncular da geç geldi takıma. Bizim takımı anlamak, hissetmek için zamana ihtiyacımız var. Münih'e gittik, stoper yoktu. Oynadığımız takımlar Bayern Münih, Real Madrid. Devre arasında da sıkıntımız vardı. Sadık'ı aldık. Tolgay kaçıncı hafta geldi, Serdar kaçıncı hafta geldi. Zajc'ı son gün aldık. Almanya'ya gittiğimizde, Bayern Münih bizim maça son Şampiyonlar Ligi maçına çıkan kadronun aynısıyla sahaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ekici'yi üzülerek kadrodan çıkarttıklarını söyleyen Yanal, Serdar Aziz'in de sakatlığında kırığın boyutunun büyük olduğunu belirterek, "Serdar Aziz'in kolunda uzun bir kırık var. Allah korusun maçta bir düşse, ameliyat olması gerekiyor. Şu anda oynayanlar da iyi oynuyor bu bölgede" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)