Selçuk Bayraktar'a karşısında gördü! Gözyaşlarına hakim olamadı: Gel seni bir öpeyim - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar'a karşısında gördü! Gözyaşlarına hakim olamadı: Gel seni bir öpeyim

21.09.2022 14:02

Karadeniz'de gerçekleşen ve binlerce kişinin katıldığı Teknofest'te izleyiciler arasındaki yaşlı bir adam, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a seslendi. Selçuk Bayraktar'ı karşısında gören adam, "Bayraktar oğlum, gel seni bir öpeyim. Allah sizden razı olsun" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Teknofest, geçtiğimiz ay Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleşti. Bu yıl farklı olarak Karadeniz'de düzenlenen organizasyona ilgi hat safhadaydı. Katılımcılar sergilenen yerli ürünlere büyük ilgi gösterdi. Ziyaretçilerin en büyük ilgisi ise Selçuk Bayraktar'a oldu.

''GEL SENİ Bİ ÖPEYİM''

Türkiye'nin yerli savunma sanayisinin gelişmesine büyük katkı yapan Selçuk Bayraktar'a ilgi büyüktü. Ziyaretçiler arasından yaşlı bir amca Bayraktar'a sevgisini dile getirdi. Yaşlı amca kalabalığın arasından ''Bayraktar oğlum, gel seni bir öpeyim'' diyerek Selçuk Bayraktar'a gözyaşları içinde sarıldı.O görüntüler sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

TEKNOFEST SENEYE İSTANBUL'DA

Teknofest, bu yıl 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında yapıldı.T3 Vakfı netim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar kapanış töreninde yaptığı açıklamada ''Seneye TEKNOFEST 2023'te İstanbul'da görüşmek üzere" demişti. Bayraktar, ayrıca milli teknoloji hamlesinin önemine de dikkat çekmişti.

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SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'a karşısında gördü! Gözyaşlarına hakim olamadı: Gel seni bir öpeyim - Son Dakika
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