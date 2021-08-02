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"Bu sene tercihler adaylar için ciddi bir avantaj oluşturuyor" - Son Dakika

"Bu sene tercihler adaylar için ciddi bir avantaj oluşturuyor"

02.08.2021 11:32

İki buçuk milyonu aşkın adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.

İki buçuk milyonu aşkın adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Nişantaşı Üniversitesi Eğitim Danışmanı Muhammet Tosun, sonuçların geçen seneden çok daha farklı olduğuna dikkat çekerek, "AYT(Lisans) barajını geçen sayısında ciddi bir azalma oldu. Bu durum bu sene tercih yapacak adaylar için ciddi bir avantaj oluşturuyor. Öyle ki bazı puan türlerinde yüzde 40'ın üstünde bir azalma görüldü" dedi.

Doğru tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenlere vurgu yapan Tosun, "Adaylar, tercih sonucunda istemedikleri bir sonuç ile karşılaşmamak için tercihin teknik bölümlerinde hata yapmamalıdır. Bunun için, kılavuzun içerisindeki bölüm ve üniversiteleri incelerken kendi sonuçlarını nasıl yorumlamalarını gerektiğini ve kılavuz kurallarını bilmelidirler. Kendi sonuçlarında mutlaka, yerleştirme sıralamalarına dikkat etmeleri gerekir, puanlar tamamen yanıltıcı olur. Bunun yanı sıra bahsettiğimiz kılavuz kurallarından birisi, bölümlerin sıralama barajlarıdır. Tıp Fakültesi için 50 bin, Diş Hekimliği Fakültesi için 80 bin, Eczacılık için 100 bin, Hukuk için 125 bin, Mimarlık için 250 bin, öğretmenlikler ve mühendislikler için ise 300 bin sıralama barajı bulunmaktadır. Bu barajların dışında kalan adaylar, devlet ya da vakıf üniversitesi tercihinde bulunamıyorlar" diye konuştu.

"GÜVENLİ TERCİH YÖNTEMİ"

Tercih listesi oluştururken dikkat edilmesi gerekenlere dair açıklamalarda bulunan Tosun, "Tercih listesi oluşturulurken, güvenli bir tercih için adayın sıralamasının hem ön sıralarından hem arka sıralarından program tercihi bulunmalıdır. Ne kadar alt sıralara düşülürse, o kadar güvenli bir liste olur. Örnek vermek gerekirse; 100 bin sıralamasına sahip olan bir aday 100 bin sıralamasının üzerinde taban sıralaması olan 8-10 bölüme yer verebilir ve 190-200 bin gibi sıralamalara yer verebilir. Kılavuzdaki sıralamalarda ileri ve geriye doğru sıralama hareketleri olabileceğini unutmadan, tercih yaparken hem temkinli olmalı hem de olabilecek sürprizlere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Adaylar istemedikleri hiçbir tercihi, sıralaması ne olursa olsun listelerinde bulundurmamalıdırlar" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE VE BÖLÜM TERCİHİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

"Bölüm seçerken adaylar, ilgi yetenek ve isteklerini göz ardı etmemeliler" diyen Tosun açıklamasına şöyle devam etti:

"Araştırmalarını yaparken bölüm öğrencilerine, akademisyenlerine ve meslek sahiplerine muhakkak danışmalıdırlar fakat sadece onların görüşleri doğrultusunda tercih yapmamalıdırlar. Çünkü bilinmesi gerekir ki, herkes için uygun bir bölüm vardır ama bir bölüm herkes için uygun değildir. Bu nedenle sadece dönemsel algılarla tercih yapmak yanlış olacaktır. Üniversitelerin yaşayan kurumlar olduğu ve yıllar içerisinde hem gelişen hem de gerileyen üniversiteler olduğunu bilmek gerekir. Hiçbir şey 10 yıl önce olduğu gibi değil, üniversitelerde de durum böyledir. Çağı yakalayan, dijital ile iç içe olabilmiş öğrencinin kaygısını anlayan ve buna göre hareket eden üniversiteler tercih edilmeli. Diplomanın tek başına yeterli olduğu dönemleri geride bıraktık, artık önemli olan diplomanın içeriğini doldurabilmek. Burada da üniversitenin ne kadar yardımcı olabileceği önemlidir. Ayrıca artık online eğitim gibi bir gerçekliğimiz var, Pandemiden sonra bile bir şekilde hayatımızda olacak. Bu nedenle, koronavirüs salgını döneminde üniversitelerin uzaktan eğitimdeki karneleri incelenebilir. Teknolojik alt yapıları ve geçen zaman diliminde hangi koşullarda ve platformlarda eğitimin gerçekleştiğini incelemek artık son derece önemli oldu."


Bu sene tercihler adaylar için ciddi bir avantaj oluşturuyor
Bu sene tercihler adaylar için ciddi bir avantaj oluşturuyor
Bu sene tercihler adaylar için ciddi bir avantaj oluşturuyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Nişantaşı Üniversitesi, Lisans, AYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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