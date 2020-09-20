Bu sene tezgahlar da, sofralar da balığa doyacak - Son Dakika

Bu sene tezgahlar da, sofralar da balığa doyacak

DÜZCE - Balık sezonu açılması ile birlikte balık çeşitleri de Düzce'de ki balıkçıların tezgahlarında yerini almaya başladı. Haliyle bollaşan balık çeşitleri hem balıkçıların hemde vatandaşın yüzünü güldürüyor. Geçen sene palamuta hasret olan balık tezgahları palamutla dolarken mevsim balığı olması nedeniyle talepte daha çok palamuta oluyor.

Geçen sene az miktarda palamut ile sezonu kapatan balıkçılar, bu seneye palamut bolluğu nedeniyle sevinçli girdi. Sezon başlayalı 3 hafta olmasına karşın balık tezgahları çeşitliliğiyle hem vatandaşlarım hemde balıkçıların yüzünü güldürüyor. Geçen seneye göre denizden bol miktarda palamut çıkarken yine çinekop, mezgit, istavrit sevenler de balık tezgahlarının önünü mesken tutuyor. Sezonu değerlendiren Düzce'de 20 yıldır balıkçılık yapan Onur Hazır; "Bu sene sezonumuz bereketli. Başlık denizlerimizde bol. Fiyatlarımız çok iyi. Hem müşteri hem biz mutluyuz. Palamut, çinekop balığımız bol. Hamsi bu sene biraz sıkıntılı. Ama diğer balık çeşitleri bol. Fiyatlar çok uygun. Palamutlar 600-700 gram geliyor. 10 liraya 12 liraya satıyoruz. Fiyatlar geçen seneye göre çok güzel. Balık bollaştıkça ilerleyen zamanlarda daha da fiyatlar düşer. Umudumuz daha da düşsün halkımız bol bol balık yesin. Gönül ister ki 5 lira -6 lira olsun herkes yesin. Umudumuz daha da düşmesinden yana. Vatandaşlar şu an en çok mevsim balığı olduğu için palamuta ilgi gösteriyorlar. Sonrasında istavrit ve mezgit palamutu takip ediyor" dedi.

Taze balık kulağından değil gözlerinden anlaşılır

Onur Hazır ayrıca, sezon olmasına rağmen balığın taze olup olmadığının anlaşılabilmesi için vatandaşlara tiyolar da vererek; "Herkes kulağına bak der ama biz balıkçılar balığın tazeliğini anlamak için gözüne bakın deriz. Bir balığın gözü parlıyorsa balık zaten kendisini gösterir. Ondan sonra kulağına bakarlar. Balığın her yerine bakanlar var ama bir balığın tae olup olmadığını anlamak için en garanti yeri gözleridir" dedi.

Bu sene tezgahlarda sofralarda balığa doyacak

Onur Hazır ayrıca; "Bu sene bereketli olması tezgahlarımıza yansıdı. Geçen sene mesala palamut balığımız hiç yoktu. Halkta bizde isyandaydık ama bu sene daha sezon açılalı çok olmadan tezgahlarımız da bütün balık çeşitlerimiz var.Bu sene tezgahlarda sofralarda balığa doyacak" dedi.