Bu sene ucuz olan kavanoz kapakları elde kaldı - Son Dakika

Bu sene Türkiye'de kavanoz kapağı sıkıntısı yok. Fiyatlar ucuz, fakat kapak satışları azaldı. Salça ve konserve mevsimi biterken, kapaklar elde kaldı.

Esnaf, kavanoz kapaklarının fiyatının bu yıl gayet ucuz olduğunu, fakat satışta umduklarını bulamadıklarını belirtti. 12 yıldır Cumhuriyet Caddesi'ndeki dükkanında kavanoz kapağı satan Doğan İmsel, bu sene konserve yapanların azaldığını, en fazla salça zamanı kapak sattıklarını söyledi. İmsel, "Bu sene kavanoz kapağı sıkıntısı yok. Kapak fiyatları da gayet uygun. Fakat satışta umduğumuzu bulamadık. Kapak satışları bu sene az. Çünkü sebze fiyatları yüksek olduğu için insanlar konserveye yönelmedi. Kısacası bu sene kapakta umduğumuz satışı yakalayamadık" dedi.

Ellerinde her türlü kapak bulunduğunu kaydeden Doğan İmsel, "Elimizde her türlü kapak çeşidi var. Toplam 11 çeşit kapak var. En ucuzu 50 kuruştan başlıyor, en pahalısı 1 lira 50 kuruşa kadar çıkıyor. 2-3 yıl evvel en küçük kapağın fiyatı bir liraya kadar çıkmıştı ve bu olay televizyonlara, gazetelere bile konu olmuştu. Ama şu an fiyatlar gayet normal ve uygun. Fiyatların değişme sebebi ise talep. Ürün talep gördüğü zaman fiyatlar yükseliyor. Talep görmediğinde ise fiyatlar normale dönüp ucuzluyor" diye konuştu.

TALEP OLMAYINCA İTHALATA GEREK KALMADI

Bu yıl yerli firmaların iç piyasanın talebini rahatça karşıladığını anlatan İmsel, "Fiyatlar kapakların boyutuna göre değişiyor. En ufak kapak, aroma şişesi kapağı dediğimiz, 38 milimetreden başlıyor, en büyük boyut ise 100 milimetreye kadar çıkıyor. Elimizde 11 çeşit kapak var. Kapak ve kavanoz birbiriyle orantılıdır. Kavanoz çok satarsa kapak da çok satıyor. Bazen kavanoz az satılıyor. Sebebi ise, vatandaşın elinde daha önceki seneden aldığı kavanozlar oluyor. Konserve yaptıkları için sadece kapakları değiştiriyorlar. Bize bu kapaklar Adana, İzmir ve Bursa'daki fabrikalardan geliyor. Paşabahçe fabrikasından da geliyor. Bazen sıkıntı yaşandığı zaman dışardan ithal ürün de geliyor. Bulgaristan'dan ve İran'dan bile kavanoz kapağı getirttiğimiz oldu" dedi.

(Ahmet Melih Şensöz-İHA)