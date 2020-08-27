Bu sene vatandaşlar ev yapımı salçaları tercih ediyor
Sinop'ta köylerde kışa hazırlık olarak biber ve domates salçası yapımına başlandı.
Sinop'ta köylerde kışa hazırlık olarak biber ve domates salçası yapımına başlandı. Vatandaşlar da yaptıkları salçaları pazarlarda satışa sunuyor.
Sinop'ta köylerde kışa hazırlık olarak biber ve domates salçası yapımına başlandı. Vatandaşlar da evlerinde yaptıkları salçaları pazarlarda satışa sunuyor. El emeği göz nuru salçalarını özenle hazırlayıp yüzde 100 doğal şekilde vatandaşa satışa sunan Engin Kan(50), "Sinop Bozalı köyünde ikamet ediyorum. Ben tarımla uğraşıyorum. Kendi bahçeme domates ektim ve kapya biber ektim. Bu sene pazardan istediğimiz verimi alamadık. Pazarda fiyatlardan dolayı satılmayan domatesleri, satılmayan biberlerimizi salçaya çevirdik. Bu şekilde değerlendirelim istedik. Salçalarımızın hepsini kendi evimizde kaynatıyoruz. Kendi evimizde çekiyoruz ve dolduruyoruz. Hepsini el emeği göz nuru şekilde hazırlıyoruz. Biz uzun ömürlü olsun iktisadi olsun istedik ve sağlıklı olsun istedik. Katkı maddesi koymadık tuzdan hariç hiçbir şey yok içerisinde. Satın alanlara bir miktar tuzlu gelebilir ama bunu korumanın başka yolu yok. Yani bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Domates salçasında bir kiloluk kavanozlarımız var, bir buçuk kiloluk kavanozlarımız var. 1 kiloluk kavanozlara 15 lira diyoruz. Bir buçuk kilogramlıkları 20 liradan veriyoruz. Kavanoz ile kapağı 2 TL 65 kuruş sadece. Biber salçasının kilosunu 25 liraya veriyoruz. Acılı ve tatlı çeşitlerimiz de var" dedi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 15:17
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Bu sene vatandaşlar ev yapımı salçaları tercih ediyor - Son Dakika Ekonomi
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