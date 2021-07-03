Bu serada çevre atıkları organik gübreye dönüşüyor - Son Dakika

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait serada çevre atıkları doğa dostu organik gübreye dönüşüyor. Bu sayede üretilen bitkiler kenttin dört bir yanını süslüyor.

Bilecik Belediyesinin uygulamaya koyduğu bir proje kapsamında organik gübre ve kompost üretimiyle hem metan gazı salınımının önüne geçilecek, hem de bütçede tasarruf edilecek. Konu hakkında Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bilecik'te yılın belirli dönemlerinde dökülen yapraklar ile yeşil alanlardan çıkartılan çim atıkları çöpe toplanarak atık sahalarına gönderiliyor. Atık sahasına giden diğer tüm organik atıklar gibi, havasız ortamda sıkışan atıklar atmosfere metan gazı yayıyor. Bu metan gazı salınımı ise doğaya ve çevreye büyük zararlar vermektedir. Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün uygulamaya aldığı proje ile bu problemin ortadan kaldırılması hedeflenmekte. Yapılan çalışmalar sonucunda bitkilerin toprağın altından aldığı mineral ve faydalı elementlerin bitkinin yaprak kısımlarında depolandığı gözlemlenmiştir. Dökülen yaprak ve yeşil alanlardan çıkartılan çim atıklarının toplanması ve fermente edilerek çürütülmesi sonucunda ortaya bitkiler için oldukça besleyici gübre çıkartılmaktadır. Bilecik Belediyesi bünyesinde bulunan sera tesisinde yetiştirilen bitkiler için dışarıdan alınan gübre yerine bu yolla üretilen gübre ve kompost kullanımı hem doğa hem de belediye bütçesi açısından açık avantaj sağlamaktadır. Üretilen gübreler sera ve saksı bitkilerinde toprak hafifletici olarak kullanılmaktadır. Bugüne kadar Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında toplam 12 bin 529 bitki üretilmiş ve bu bitkiler kenttin yeşil alanlarını süslemiştir. Uygulanan bu proje ile bu sayının artması ve serada daha çok bitkinin organik gübre ile üretilmesi hedeflenmektedir" denildi. - BİLECİK