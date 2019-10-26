Bu şeref Şenes Erzik'in

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, uzun yıllar FIFA ve UEFA'da üst düzey görevlerde bulunarak ülkemizi en iyi biçimde temsil eden TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'e büyük jest yaptı. A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selim Soydan'ın önerisi üzerine TFF, Erzik'in halen yazdığı kitabın sponsorluğunu üstlendi. Ayrıca, çok önemli bir futbol tesisine de Şenes Erzik'in adının verilmesi kararlaştırıldı.



TFF, vefat eden A Milli Takım futbolcularını onore etmek için de bir çalışma başlattı. Buna göre, ay yıldızlı formayı giyen merhum futbolcuların mezar taşlarına TFF Yönetim Kurulu tarafından, şekli daha sonra belirlenecek bir amblem işlenecek.