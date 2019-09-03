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Bu sergi fotoğraf tutkunları için

1 saat önce

Hollanda Kraliyet ailesi tarafından organize edilen yarışmada 129 ülkeden 4 bin 738 fotoğrafçının gönderdiği 78 bin 801 fotoğraf arasından dereceye giren fotoğraflardan oluşan sergi, Söğütözü'ndeki bir alışveriş merkezinde fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunuldu.

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Hollanda Kraliyet ailesi tarafından organize edilen yarışmada 129 ülkeden 4 bin 738 fotoğrafçının gönderdiği 78 bin 801 fotoğraf arasından dereceye giren fotoğraflardan oluşan sergi, Söğütözü'ndeki bir alışveriş merkezinde fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunuldu.


Sergide, "Kırkpınar Oil Wrestling Festival" serisi ile "Spor Hikayeleri" kategorisinde üçüncülüğe layık görülen Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Elif Öztürk'ün fotoğrafları da bulunuyor. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, serginin açılışında yaptığı konuşmada, son derece etkileyici fotoğraflardan oluşan bir serginin açılışını gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'de de büyük ilgi göreceğini düşündüğünü söyledi.


Fotoğraf meraklılarına sergiyi mutlaka görmeleri tavsiyesinde bulunan Kwaasteniet, AA foto muhabiri Elif Öztürk'ü de elde ettiği başarı için tebrik etti. Öztürk de dünyaca ünlü ve değerli fotoğrafçılar arasında yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kırkpınar, Söğütözü, Hollanda, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:19 
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