BU SERGİ ZİYARETÇİLERİNİ AY'A DA GÖTÜRÜYOR, KUZEY IŞIKLARI'NA DA - Son Dakika

BURSA'da, Türkiye'nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olarak hizmet veren Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), meraklılarını özel fotoğraf sergisi ile gökyüzüyle buluşturuyor. 'Yıldız Tozunun Peşinde' isimli astrofotoğraf sergisinde, 14 amatör fotoğrafçının 90 eseri yer alıyor. Güneşteki patlamalar, Ay tutulması ve Finlandiya'daki Kuzey Işıkları'na kadar birçok gökyüzü fotoğrafının olduğu sergide, NASA'ya ait Astronomy Picture of the Day'de (APOD) 'günün fotoğrafı' seçilerek yayınlanan, Türk fotoğrafçıların eserleri de yer alıyor.

Uzay ve havacılık alanında Türkiye'de tek olan, Avrupa'nın en büyüğü, dünyada ise ilk 5 arasında yer alan GUHEM, özel sergiye ev sahipliği yapıyor. Uzay farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan 'Yıldız Tozunun Peşinde' isimli sergisinin açılışı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın katılımıyla 5 Şubat'ta yapıldı. Astrofotoğraf sergisinde, 14 amatör fotoğrafçının 90 eseri yer alıyor. Sergide Ankara Üniversitesi Kreiken Gözlemevi Müzesi'nden alınan ve gökyüzü fotoğrafçılığının tarihini anlatan materyaller de sergileniyor.

TARİHSEL BOYUT ANLATILIYOR

NASA fotoğraflarına olan ilgiden yola çıkarak sergiyi oluşturduklarını söyleyen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, 'Gökyüzü fotoğrafçılığını anlatmaya çalıştığımız bir sergi. Şehir ışıkları olduğu için gök cisimlerini çok fazla göremiyoruz. Özellikle NASA fotoğrafları da çok ilgimizi çekiyor. Bu yüzden Türkiye'den 14 astrofotoğrafçımızı bir araya getirerek, onların fotoğrafları videoları ile beraber bir sergi hazırladık. GUHEM'de ziyaretçilerimize açtık. 90 tane bizim baskılı fotoğrafımız var. Bunun dışında videolar ve özel çalışmalarla beraber interaktif yaklaşık 15 tane de ekrandan oluşuyor. Ankara Üniversitesi Kreiken Gözlemevi Müzesi'nden almış olduğumuz bazı parçalarla beraber işin tarihsel boyutunu da anlatmaya çalışıyoruz' dedi.

'GALAKSİ FOTOĞRAFI İÇİN ON BİNLERCE FOTOĞRAFI BİR ARAYA GETİRMEMİZ LAZIM'

'Yıldız Tozunun Peşinde' sergisinin, en iddialı astrofotoğraf sergisi olduğunu belirten Mirahmetoğlu, sergide yer alan fotoğraflarla ilgili bilgi vererek şunları kaydetti:

'Daha önce farklı sergilerde görüntüler bir araya getirilmişti. Ama biz astrofotoğrafçılığın ne olduğunu ve bugüne kadar nasıl bir seyahat gerçekleştirdiğini anlatan, en iyi sergi olduğumuzu iddia edebiliriz. Gökyüzü fotoğrafçılığı özel bir alan. Bunu gerçekleştirmek için özel ekipmanlara ihtiyacımız var. Güneşi fotoğraflamak istiyorsanız kesinlikle teleskop kullanmıyorsunuz. Gözümüze zarar verebilir. Özel filtrelerle beraber fotoğraf çekilebilir. Ayı fotoğraflamak için büyük objektiflere, lenslere ihtiyacımız oluyor. Astrofotoğraf sadece güneş ve aydan ibaret değil. Aynı zamanda geniş açı fotoğraflayan arkadaşlarımız var. Finlandiya'dan çekilmiş Kuzey Işıkları var. Galaksi fotoğraflarımız var. Derin uzay cisimlerimiz ya da gezegenlerimiz var. Özel ekipmanla farklı tekniklerle çekilen görüntüler var. Fotoğraflar genelde uzun pozlamalarla elde ediliyor. Bir galaksi fotoğrafını elde etmek için, on binlerce fotoğrafı bir araya getirmeniz lazım. Bunlar bir araya getirilerek üzerindeki ışık miktarı artırılıyor ama tabi bu belli ufak görselleştirmeler dışında kopyala yapıştır şeklinde bir photoshop tabi ki kullanılmıyor. Sadece göze biraz daha hitap etmesi için, ufak filtre ayarları kullanılabiliyor. Bunun dışında fotoğraflarımız photoshop'lu fotoğraflar değildir.'

APOD'DA GÜNÜN FOTOĞRAFI SEÇİLEN ESERLER DE BU SERGİDE

Sergide fotoğrafları yer alan astrofotoğrafçılar arasında, Astronomy Picture of the Day'de (APOD) fotoğrafları 'günün fotoğrafı' seçilerek yayınlanan sanatçıların da olduğunu söyleyen Mirahmetoğlu, 'Eczacımız, avukatımız, pilotumuz, şehir plancımız var. Herkes astronomiye gönül vermiş insanlar. Astronomiyi bir aşama daha öteye götürerek, astrofotoğrafçılık hobisini benimsemiş insanlar. Bir kısmı aynı zamanda doğa fotoğrafçısı. Dağlara çıkmayı, orada kamp yapmayı çok seviyorlar. Sonrasında astronomiye doğru bir geçiş yapmışlar. Astronomy Picture of the Day (APOD) senelerdir her gün bir tane fotoğrafı, günün fotoğrafı olarak seçiyor. Bu sergide de bazı astrofotoğrafçılarımız var ki defalarca günün fotoğrafı olarak seçilmiş fotoğrafları var. Bunlardan biri Bursalı Tunç Tezel. Mehmet Ergün var. Sadece APOD değil, başka kurumlar tarafından da ödüle layık görülmüş pek çok fotoğrafı burada sergiliyoruz' dedi.

'Yıldız Tozunun Peşinde' sergisi astrofotoğrafçılar Cem Diken, Murat Sana, Mustafa Aydın, Mehmet Ergün, Aslı Ayden, Hatice Akgül, Nazım Mustul, Uygar Mitat, Tunç Tezel, Uğur İkizler, Betül Türksoy, Süleyman Akgüneş ve Şenol Şanlı'nın gözünden çekilen kareler ile hazırlandı. Ayrıca GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu'nun da objektifinden çekilen gökyüzü fotoğrafları da sergide yer alıyor. 6 ay süre ile GUHEM uzay katında açık kalacak olan sergi, temmuza kadar ziyaret edilebilecek. Sergi daha sonra bilim merkezlerinin bulunduğu illerde, meraklıları ile buluşturulacak.