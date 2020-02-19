Bu sergideki fotoğrafları gözleri görmeyen çocuklar çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu sergideki fotoğrafları gözleri görmeyen çocuklar çekti - Son Dakika

Bu sergideki fotoğrafları gözleri görmeyen çocuklar çekti

6 saat önce

Görme engelli çocukların hayallerini canlandırarak çektiği fotoğraflar açılan sergide ziyaretçilerini bekliyor.

Bu sergideki fotoğrafları gözleri görmeyen çocuklar çekti, System.String[]

Görme engelli çocukların hayallerini canlandırarak çektiği fotoğraflar açılan sergide ziyaretçilerini bekliyor.


Konya'da bulunan Mediha Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri hayallerini düşünerek çektikleri fotoğrafları Bursa'da açılan sergide izlenime sundular. "O Anı" hayallerinde canlandırarak fotoğraf karelerine yansıtan görme engelli öğrenciler toplumsal farkındalık oluşturdular.


Fotoğraf sanatı üzerine eğitim alan görme engelli öğrenciler kendi iç dünyalarında hissettikleri sezgileri Braille alfabesi ile anlattılar. Fotoğraflar kabartmalı şekilde olup görme engelliler tarafından dokunarak hissedilebiliyor. Öğrencilerin çalışmasını Bursa'da sergileyen fotoğraf derneği de farkındalık oluşturmayı amaçladı.


Sergiyi gezen Bursalılar "Fotoğraflardan çok etkilendik. Harika bir çalışma olmuş. Bu fotoğrafları çeken öğrencileri kutluyoruz. Görme engelli insanlar hakkında ne kadar az bilgi sahibi olduğumuzu anladık" dedi.


Sergiyi Bursa'ya açan Şennur Ay, "Bu sergiyi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Konya'dan getirdik" şeklinde konuştu. - BURSA

Konya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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