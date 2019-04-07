Son Dakika Haberleri: Bu Serginin Tamamı Geri Dönüşüm Malzemelerinden Oluşuyor

Bu Serginin Tamamı Geri Dönüşüm Malzemelerinden Oluşuyor

7 dakika önce

Bu serginin tamamı geri dönüşüm malzemelerinden oluşuyor -Geri dönüşüm malzemelerinden sepet, tepsi, ekmeklik vazo, çiçeklik, bardaklık yaptılarBALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kent Konseyi Kadın Dayanışma Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Geri...

Bu serginin tamamı geri dönüşüm malzemelerinden oluşuyor
-Geri dönüşüm malzemelerinden sepet, tepsi, ekmeklik vazo, çiçeklik, bardaklık yaptılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kent Konseyi Kadın Dayanışma Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Geri dönüşüm kursu" sona erdi. Kursta birbirinden güzel eserler ortaya çıktı.
Barış Manço Kültür Merkezi Melih Çınar Sergi Salonu'nda gerçekleşen sergide, atık gazete kağıtlarından sepet, tepsi, ekmeklik vazo, çiçeklik, bardaklık gibi birçok eserler yer aldı. Aynı zamanda kullanılmış kot pantolonlardan yapılan çanta çeşitleri dikkati çekti.
Bandırma Kent Konseyi Kadın Dayanışma Merkezi Başkanı Ömür Yüce, "Geri dönüşüm sergimizi hazırlamamız yaklaşık 6 ayımızı aldı. Bizler bu fikri düşünürken kadınların gelir kazanmasını düşündük. Aynı zamanda da bu işi hobi amaçlı yapmak isteyen hanımlar da var. Sayımız düşündüğümüzden fazla oldu. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Hepsinitamamen geri dönüşüm malzemelerinden yaptık" ifadesinde bulundu.
Kursiyerlere sertifikaları verildi ve serginin kurdelası kesildi. Sergi, 12 Nisan gününe kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:20 Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Bandırma, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haluk Levent, İneği Uçurumdan Düşerek Telef Olan Yaşlı Kadına İki Tane İnek Alındığını Duyurdu Eşini Aldatan Koca, Otel Odasında Sevgilisiyle Yakalandı Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması Fenerbahçe Taraftarından Sonra Galatasaray Taraftarından İmamoğlu Tezahüratı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 01:27:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Serginin Tamamı Geri Dönüşüm Malzemelerinden Oluşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]