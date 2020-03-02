Bu servisle engeller aşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu servisle engeller aşılıyor - Son Dakika

Bu servisle engeller aşılıyor

6 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde Belediye tarafından engelli bireyler için düzenlenen servis aracıyla, ilçedeki tüm engelli vatandaşlar istedikleri yere kolaylıkla ulaşabiliyor.

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Tokat'ın Niksar ilçesinde Belediye tarafından engelli bireyler için düzenlenen servis aracıyla, ilçedeki tüm engelli vatandaşlar istedikleri yere kolaylıkla ulaşabiliyor.


Niksar Belediyesi engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 'Engelsiz Servis' uygulaması devam ediyor. Niksar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce uygulaması devam eden 'Engelsiz Servis' hizmetiyle bedensel engelliler banka, adliye, nüfus müdürlüğü, tapu ve hastane gibi tüm resmi kurumlara artık daha rahat ve konforlu ulaşabiliyor.


"Arandığı Anda Geliyor"


Bir yakını olmayan veya yakını olduğu halde kendisi ile ilgilenecek durumda olmayan engellilerin kamu binalarına ulaşımını sağlayan Engelli Hizmet Aracı hizmetinden tüm engelli vatandaşlar faydalanabiliyor. Aynı anda üç engelli vatandaşa hizmet veren Engelli Hizmet Aracı ile kişi kendisine refakat eden bir görevli eşliğinde alınıp, gitmek istediği yere götürülüyor. Tekerlekli sandalye kullanıcısının emniyeti açısından gerekli olan sandalye sabitleme sistemiyle donatılmış araç güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunuyor. Gitmek istenen yere varıldığında görevli personel hizmetten faydalanan vatandaşın inmesine yardımcı oluyor. Kamu kurumundaki işini bitiren engelli vatandaş tekrar evlerine bırakılıyor. - TOKAT

Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:49 Kaynak: İHA
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