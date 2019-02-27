Son Dakika Haberleri: Bu Şeyi Yerde Bulursanız, Tebrikler Zenginsiniz .. Beklenmedik Fiyat .. Woow !!

Bu Şeyi Yerde Bulursanız, Tebrikler Zenginsiniz .. Beklenmedik Fiyat .. Woow !!

26 dakika önce

İnanın ya da inanmayın ama bu videoda göreceğiniz mantar dünyanın en pahalı yiyeceklerinden biri, 20 bin dolardan başlayan fiyatıyla herkesi şoka uğratan bu mantarın en önemli özelliği bir tırtılın kafasında yetişmesi.

İnanın ya da inanmayın ama bu videoda göreceğiniz mantar dünyanın en pahalı yiyeceklerinden biri, 20 bin dolardan başlayan fiyatıyla herkesi şoka uğratan bu mantarın en önemli özelliği bir tırtılın kafasında yetişmesi.Evet yanlış duymadınız sadece en zengin insanların ulaşabildiği bu mantar çeşidi ölü bir tırtılın kafasında yetişiyor.Peki bu nasıl olabilir sorusunu duyar gibiyiz,haydi şimdi dünyada nadir olarak bulunan sadece seçkin kişilerin yiyebildiği dünyanın en pahalı mantarına göz atalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:13 Kaynak: Youtube

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