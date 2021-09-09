Bu sezon 8 maçta 11 gol atan Erling Haaland, performansından memnun değil

Erling Haaland, Ronaldo ve Messi'yi geçmeye kafayı taktı. Z Kuşağı'nın Mbappe ile en yetenekli futbolcusu olarak gösterilen Haaland, 8. resmi karşılaşmasında 11'inci golünü kaydetti. Haaland, Cebelitarık'a yaptığı hat-trick ile yine göz kamaştırdı.

"YETERLİ DEĞİL"

Haaland ise bbu performansından memnun değil. 21 yaşındaki golcü, "Yeteri kadar gol atmıyorum. Bence çıktığım maç sayısından daha fazla gol atmam gerekiyor" diye konuştu.