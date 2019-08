Bu sezon Fenerbahçe - Galatasaray ligi olur

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, değişim sancıları çekecek.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, değişim sancıları çekecek. Trabzonspor ise, geçen sezona göre daha iddialı olsa da, yeni sezon Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk yarışına sahne olacak gibi görünüyor.



1- TTF, bütçesini aşan takımın şampiyonluğu bile elinden alabilecek puan silme cezasını da içeren lisans talimatı yayınladı. Sizce, TFF bu talimatı her kulübe tavizsiz uygulayabilir mi?



2- Bugüne kadar gerçekleştirilen transferlere baktığınızda ve de Süper Lig'in ilk haftasında alınan sonuçları göz önünde tuttuğunuzda 1 numaralı şampiyon adayınız hangi takım?



3- İstanbul'daki UEFA Süper Kupa'nın en önemli yanı üç kadın hakemin görev yapmasıydı. Stephanie Frappart ve yardımcılarını nasıl buldunuz? Türkiye böyle bir denemeye hazır mı?



4- Galatasaray'da her şey Falcao'ya endeksli. "Falcao gelecek ve şampiyonluk çantada keklik olacak" inancı hakim. Zira orta alandaki sıkıntıyı da Nzonzi ile aşacak gibi görünüyor.



5- Fenerbahçe, Gazişehir'i 5-0 ile geçip 123 hafta sonra lider oldu. Bu tür maçlardan sonra; "Skora aldanmayın, rakip lokum gibiydi" denir. Bu klişe bu maç için geçerli mi yoksa bu Fener bambaşka mı?



6- Abdullah Avcı, 2-0 geriye düşünce sisteminden vazgeçip eskiye döndü. Bir maçı kaybetmeyi göze almak yerine, tüm sezonu riske atmış olmadı mı? İnandırıcılığı zedelenir mi?



ERTUĞRUL ÖZKÖK:



ÇÖZÜM DRAFT SiSTEMi



1- TFF haklı. Kulüpler belirlenen bütçeleri aşamayacak. Bu, tüm Avrupa'nın meselesi. Ancak Avrupa futbolunun çok önemli bir başka meselesi var: Kulüpler arasındaki eşitsizlik giderek büyüyor. İspanya'nın 2, Fransa'nın 8 ve İngiltere'nin 6 takımının bütçeleri ile kurulan takımlar, sadece kendi liglerinde değil, Avrupa liglerinde de büyük bir eşitsizlik yaratıyor. Türk takımları artık Avrupa'yı da düşündükleri için bütçelerinin üstünde bir aralığa giriyor. TFF ister istemez Avrupa liglerine çıkacak takımlara daha esnek davranmak zorunda kalabilir. Bence mesele ulusal liglerde değil, Avrupa'da bir 'draft' anlayışı ile çözülmeli.



YiNE GALATASARAY FAVORi



2- Yaratılan havaya bakılırsa, yine G.Saray avantajlı görünüyor. Ama artık yaratılan havanın yanıltıcı olabileceğini de gördük. Meşhur Real Madrid örneği var: Zidane, Beckham, Ronaldo, Figo'yu aynı takıma soktu ama o yıl sonuç alamadı. Allah'tan ki futbolun hala kendine has kanunları var.



ERKEKLERiN TAVRI ÖNEMLiYDi



3- O maçı statta izledim. Bence futbol tarihinde bir devrimdi. Bir gazete yöneticisi olsam ertesi gün manşete bunu taşırdım. Böyle bir devrimin bir Türk arenasında olması gurur verici. O maçta kadın hakemlerin davranışından çok erkek futbolcuların kadın hakemlere davranışını izledim. Bence tam puan aldılar. Cinsiyete hiç önem vermediler, bir hakeme nasıl davranıyorlarsa öyle davrandılar. İtirazcı ama kesinlikle nezaket sınırı aşılmadan...



FALCAO'SUZ DA iYi SONUÇ ALIR



4- Galatasaray'ın en büyük şansı Fatih Hoca. Çünkü takım yönetmenin taktik kadar, psikoloji yönetimi olduğunu en iyi bilen insanlardan biri. Falcao çok önemli bir futbolcu. Bir takımın kaderini etkileyebilir. Ancak beklentiyi sadece ona bağlamak çok yanlış. Hem yönetim açısından, hem takım ruhu açısından, hem de taraftar açısından büyük bir düş kırıklığına yol açabilir. Falcao ile veya onsuz ben Galatasaray'ın bu yıl da ligde iyi sonuç alacağına inanıyorum. Pozitif bir başkanları var, Fatih Hoca gibi bir teknik direktör var ve iyi de bir takım kurdular.



EMRE'NiN BÜYÜK ETKiSi OLACAK



5- Çoğu insanın aksine ilk maçları çok önemsiyorum. F.Bahçe'nin talihsiz yılları hep kötü başlangıçlarla gelen yıllardı. F.Bahçeli olduğum için daha duygusal bakıyorum. Takımın bu yıl yaptığı en iyi iş, cesur bir kararla Emre'yi geri getirmekti. Dönüşü sırasında ona çok haksızlık edildi. En güzel cevabı da pazartesi akşamı sahada verdi. Emre, benim bugüne kadar tanıdığım en iyi Fenerbahçeliler'den biridir. Sivas'taki şampiyonluk maçından sonra aklımda kalan iki görüntü var. Birincisi Aziz Yıldırım'ın tribünde tek başına otururken çekilmiş fotoğrafı. İkincisi de soyunma odasından... Maçtan sonra soyunma odasına giren üçüncü insandım. Takımın büyük bölümü daha sahadayken, Belözoğlu'nu soyunma odasında sevinçten ağlarken gördüm ve çok etkilendim. Lider bir oyuncudur ve bakın göreceksiniz, çok olumlu etkileri olacak.



BAŞAKŞEHiR iLE BEŞiKTAŞ AYNI DEĞiL



6- Başakşehir, Türk futbol tarihinde anlayamadığım olaylardan. Seyircisiz, taraftarsız, şöhretsiz anonim bir takım. Abdullah Avcı, böyle bir takımın başındaydı ve başarılı oldu. Ama şimdi bambaşka bir durumla karşı karşıya. Şimdi taraftarı olan, taraftarı tepki veren, ruhu olan, şöhretleri olan bir takımı yönetecek. Tabii ki o da şimdi bir arayış içinde. Bugünden bir şey söylemek zor. Ben de merak ediyorum.



F.BAHÇE'NiN ÇUBUKLU FORMASI



· Fenerbahçe'nin stilize edilmiş, yeni çubuklu forması. Harikaydı. İlk lanse edildiğinde tepki çekse de oyuncuların üzerinde çok şık duruyor.



HAFTANIN TAKIMI: FENERBAHÇE



· Kötü geçen 2018-19'un izlerinin silindiğinin işaretlerini verdi. Coşkulu, bol gollü ve keyif veren bir takımdı.



TEKNiK DiREKTÖR: RIZA ÇALIMBAY



· Bir Beşiktaş efsanesi olarak, karmaşık duygular yaşamıştır. Ama iyi bir profesyonellik örneği de gösterdi.



HAFTANIN FUTBOLCUSU: EMRE BELÖZOĞLU



· Duygusu ve mücadelesiyle yüksek bir aidiyete sahip ki 38 yaşında sahada olması boşuna değil. O bir lider.



HAFTANIN HAKEMi: CÜNEYT ÇAKIR



· Süper Lig oyuncuları ona saygıda kusur etmemeli. Kariyeriyle bir çoğunun üzerinde yer alıyor



MEHMET ARSLAN



HAYIR, iNANMIYORUM



1- Bu soruya gerçekten "Evet uygular" demeyi o kadar çok isterdim ki. Ancak bizzat Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir, geçen günlerde NTV'de katıldığı bir programda kriterlerin sezon başına yetişmediğini, dolayısıyla devre arasında uygulanmaya başlayacağını söyledi. Şimdi sevgili Kenan, benim yerimde sen ol ve bu soruna "Evet" yanıtı ver, kolaysa tabii! Hayır, ne yazık ki bu talimatın harfiyen uygulanabileceğine ben inanmıyorum.



EZELi REKABET OLUR



2- Galatasaray, son iki sezondan bu yana deplasmanda aldığı galibiyetlerle değil, iç sahadaki galibiyetlerle şampiyonluğa ulaştı. Igor Tudor döneminde başlayan bu soruna Fatih Terim de henüz çare bulamadı. ve şimdi artık Galatasaray'ın bir rakibi var: Bu Fenerbahçe, Gazişehir maçındaki atmosfer gösterdi ki, iç sahada kimseye kolay kolay puan vermez. Benim şampiyonlukta en önemli iki adayım: Galatasaray ve Fenerbahçe...



ERKEK BAKIŞ AÇISINDAN BIKTIM



3- Türkiye, yıllar önce böyle bir uygulamaya adım atmıştı; ilk kadın hakemimiz Lale Orta ile. İnanın hakemlerin şu anda verdiği kararlara ve yönettiği maçlara bakarak, kadın hakemler maçları yönetse çok daha iyi olur gibi geliyor bana. Bıktım ben erkek bakış açısıyla yönetilen maçlardan.



ANTRENMANI DAHA ÇOK SEVMELiYiZ



4- Canım özellikle son yıllarda şöyle bir durum ortaya çıktı: -Dört-beş iyi futbolcu transfer edeceksin ve şampiyon olacaksın. Bu yaklaşım çalışmayı, bu yaklaşım antrenmanı, bu yaklaşım sistemi ve aklı inkar eden bir yaklaşım. Belki bu yöntemle şampiyon olabilirsiniz ama uzun süreli bir istikrara sahip olamazsınız. Türkiye antrenmanı, çalışmayı ve sistemi takdir eden bir anlayışa doğru yönelmeli.



EVET, BU FENER BAMBAŞKA BiR FENER



5- Tabii ki bambaşka bir Fenerbahçe ile karşı karşıyayız. Başkalık nerede mi? Söyleyeyim: · 1-Savunmada Jailson gibi oyun kurucu bir zekaya ve lidere sahipler. · 2-Orta olanda Emre Belözoğlu gibi olağanüstü bir oyuncu ve lidere sahipler. · 3-İleri uçta Vedat Muriqi gibi serinkanlı ve lider özellikli bir golcüye sahipler. · 4-Bu sezon akıcı ve tempolu bir futbol oynuyorlar. Bunlar benim ilk maçta tespit ettiklerim; dolayısıyla Fenerbahçe bu sezon daha farklı.



BEŞiKTAŞ'IN SABRETMEYE iHTiYACI VAR



6- Bu sezon en çok bocalayacak takımların başında Beşiktaş geliyor. Geride kalan 4 sezon boyunca Şenol Güneş ile doğrudan kaleye gitmeyi deneyen bir takım vardı. Şimdi o takımdan Abdullah Avcı ile sahanın her metre karesini pasla geçmeyi amaçlayan bir takıma dönüşmeyi amaçlıyorlar. Bunun sancıları elbette olacak. Ancak Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın kafasındaki takıma evrilebilirse gelecek onlar için çok daha başarılı olacak. Fakat bunun için de taraftarın, yönetimin ve teknik adamın; kısacası camiadaki herkesin sabrına ihtiyaçları var. O sabır var mı derseniz, hayır yok. Tablo bu. Karar da siyah beyazlı bileşenlerin...



HAFTANIN OLAYI: HASAN ŞAŞ'IN iSTiFASI



· Hasan Şaş'ın istifa edip, şaşırtıcı olmayan şekilde geri dönmesi! Nerede gerilim, orada hasan Şaş! Bu tablo artık değişmeli zira çok sıkıcı!



HAFTANIN TAKIMI: FENERBAHÇE



· Fenerbahçe'nin iyi başladığı bir sezon ligin de kalitesini yükseltir. Pazartesi akşamı çok keyif verdi.



TEKNiK DiREKTÖR: ERSUN YANAL



· Sezon öncesi birçok spekülasyonlar vardı. O, cevabını adeta sahada verdi. Şevki daha da artacaktır.



HAFTANIN FUTBOLCUSU: EMRE BELÖZOĞLU



· Sezon sonuna kadar eminim ki bu köşeye daha birçok kez konuk olacak. Olağanüstü bir oyuncu.



HAFTANIN HAKEMi: CÜNEYT ÇAKIR



· Süper Kupa'da üç kadın hakeme 4. hakem olarak yardımcı oldu. O yüzden bile haftanın hakemidir.



GÖZTEPE, BEŞiKTAŞ iÇiN BiR 'ERKEN KIRILMA' MAÇI



GÜNTEKİN ONAY



TFF YAPMAK ZORUNDADIR



1- Futbolumuzun en temel eksiklerinden birisi UeFA'nın Finansal Fair Play kriterlerine paralel bir denetleme mekanizmasının olmayışıydı. Yürütme ve yargı yoksa yasama da tüm anlamını yitirir. ve tüm bunların olmadığı bir yerde hukuktan ve adaletten söz edemeyiz. TFF, talimatlar neyse herkese eşit bir şekilde yaptırım uygulamak durumunda. Aksi düşünülemez.



TRABZONSPOR DA iDDiALI



2- Bu soruya ilk haftadan cevap vermek imkansız. Transfer ile şampiyonluk kazanılsaydı dünyanın hiçbir ülkesinde ligler oynanmazdı. Şunu unutmayalım: Kadrolar değil, takımlar şampiyon olur. Ancak şunu söyleyebilirim: Bu sezon trabzonspor son yıllarda hiç olmadığı kadar iddialı ve 3 büyük rakibinden geride değil. türkiye'de şampiyonluk elde etmek için camia-taraftar-futbolcu sinerjisi gözardı edilemeyecek bir unsur. Beşiktaş, bu konuda 3 büyük rakibine oranla sezona dezavantajlı girdi.



TÜRKiYE'DE DE YÖNETiRLER



3- Ben kadın hakemlerin performansından etkilendim. Başarılı buldum. Oyuncular da son derece iyi niyetli ve saygılıydı. ilk yarıda sadece 3 kez faul yapıldı, türkiye böyle bir denemeye neden hazır olmasın? Erkek meslektaşları Var uygulaması bile varken çok vahim hatalar yapmıyorlar mı? Bence Türk hakemliği kadın-erkek fark etmez. Yetenekli genç ve cesur isimler çıkartmalı.



FALCAO TARTIŞILMAZ AMA...



4- Falcao, önemli bir marka. Bu tartışılmaz. Ancak tüm yeteneklerine ve tecrübesine rağmen artık 33 yaşında. Çapraz bağ sakatlığından sonra eski patlayıcılığı olmasa da zeki, karakterli ve hırslı bir oyuncu. Fit olursa çok şey katar. Atar, attırır. Feghouli, Babel, Falcao ve Belhanda, 4'lüsü ile gol sorunu yaşamazlar. Ama galatasaray'ın orta alanda ve savunmada top rakipteyken sorunları var. Özellikle ben stoperlerin üst düzey olmadığını ve Şampiyonlar Ligi seviyesi için çok yeterli olmadıklarını düşünüyorum.



ÜMRANiYE'YE GOL ATAMAMIŞTI



5- Evet, gazişehir çok zayıf bir ekip görüntüsü verdi. Ancak Fenerbahçe'nin arzusu, kararlılığı, baskısı, enerjisi de son derece yüksekti. Bu takım geçen sezon Ümraniyespor'a dahi gol atamadan kupada elenmedi mi? Bu tip rakiplerin hangisine karşı böyle bir skor elde edebildi? 5-0 görkemli bir skor ve rakip kim olursa olsun bunu elde etmek kolay değil. Rakiplerinin kaybettiği ilk haftada 5-0 kazanarak başlamak Fenerbahçe'ye ihtiyacı olan ivmeyi getirecektir.



ÖNCE BiRLiĞE iHTiYAÇ VAR



6- Beşiktaş, sezona eksikler ve sorunlarla girdi. Yeni transferler geç geldi. Sakatlık sorunları yaşandı ve sert bir deplasmanda kötü sonuçla başladı. Gerçek Beşiktaş'ı görmek için zaman gerekiyor. göztepe maçında oynanacak iyi futbol ve alınacak bir galibiyet Beşiktaş için çok önemli. Ancak Beşiktaş'ta camianın ve taraftarın içinde son derece negatif bir kesim var. Özellikle de Orhan Ak meselesinin ivedilikle çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Takımının arkasında duran, coşkulu, inanan Beşiktaş taraftarı bu takımı ayağa kaldırır ve havaya sokar. Siyah beyazlıların tam kadro sahaya çıktığı zaman güçlü bir 11'i ve iyi bir hocası var. Şu an için transferden bile daha önemli olan Beşiktaşlılar'ın birlik olması ve takımının arkasında durması.



HAFTANIN OLAYI: 123 HAFTA SONRA GELEN LiDERLiK



· Geçen sezon yaşanılandan sonra F.Bahçe'nin 123 hafta sonra lider olması, ilerleyen haftalar için de önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır.



HAFTANIN TAKIMI: SiVASSPOR



· Beşiktaş'ı güçlü bir oyunla yendi. Son şampiyonu yenen Denizli olabilirdi ama o,11'e 10 kazandı.



TEKNiK DiREKTÖR: YÜCEL iLDiZ



· Yılların emekçisi, hak ettiği değeri görmüyor. Denizli'yi nereye taşıdı? G.Saray'ı da yenip adeta taç giydi...



HAFTANIN FUTBOLCUSU: EMRE BELÖZOĞLU



· 38 yaşında sahaya sadece teknik kalitesini ve oyun zekasını değil, liderlik vasıfları ve enerjisini de koyduğu için.



HAFTANIN HAKEMi: CÜNEYT ÇAKIR



· Diğer maçları izledikten sonra Cüneyt Çakır farkını hemen belli etti. Hatasız bir maç yönetti.



OKAN VE SERGEN iÇiN ŞANS



UĞUR MELEKE



BU BiR OHAL iLANIDIR



1- ligdeki tüm futbolcuların ederi yaklaşık 600 milyon Euro. Ama TFF'ye ligin toplam borcu 14 milyar TL. Yani 2 milyar Euro'nun üzerinde. Yani elimizdeki tüm futbolcuları satsak, üzerine bir de tesisleri filan satsak, herhalde ancak bu borcu kapatabilecek durumdayız! Mali tablo böyleyse zaten 'finansal bir olağanüstü hal' ilan etmenin zamanı gelmiş de geçiyor bile. TFF'nin yeni kulüp lisans talimatı da sanırım bu olağanüstü halin (OHAL) ilanı gibi.



BÜYÜKLER O KADAR YETERSiZ



Ki 2- geçen sezon boyunca ligin her zamankinden rekabetçi olduğunu, büyüklerin sanılandan fazla puan kaybedeceğini ve şampiyonluk barajının 3 puanlı sistemde ilk kez 70'in altına düşeceğini konuşmuştuk. Öyle de oldu. Bu yılki öngörüm: Büyüklerin yetersizliği öyle ileri seviyedeki, 6. şampiyonun çıkması için çok uygun bir sezon bu. Okan Buruk'un Başakşehir'inin ve Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor'unun transferde kalan 11 günü iyi değerlendirmeleri halinde bence sanılandan fazla şampiyonluk şansları var.



BU SEZON KADIN HAKEM ZAMANI



3- FrapparT'ın fiziksel testlerde birçok departmanda erkekleri geçtiğini biliyorum. Hatta hakemlerimizin belalısı yoyo testini de veriyor Frappart. Zaten iyi hakem olduğunu dünya kupası'ndan biliyoruz, fiziksel olarak da erkekler seviyesinde olunca başarılı maç yönetmesi bana sürpriz olmadı. Türk kadın futbol hakemleri de uluslararası arenada iyi bir noktada. Melis Özçiğdem, UEFA'da birinci kategoride. Steinhaus, şu anda Bundesliga, Frappart ligue 1 kadrosundaysa, Süper Lig'de de doğru zaman bu sezondur artık.,



GOMiS GiBi ETKiLER



4- gAlAtASArAY'ın orta alandaki sıkıntıyı nzonzi ile aşacağı öngörüsü, bence de mantıklı bir öngörü. Seri, risk alarak oynamayı seven klasik bir sekiz numara. Onu ısrarla altı numarada oynatıp sonra başarısızlığını seyretmek anlamsız. Marcao-luyindama'nın bu kadar kötü gözükmelerinin bir sebebi de Fernando'suzluk. ve nzonzi bir Fernando replikası. Falcao, Süper lig'de hangi takıma gelse şampiyonluk yarışına direkt etki eder. gomis, nasıl ligin ayarlarını etkilediyse, Falcao da etkiler gidişatı.



GAZiŞEHiR GÖLGELEMESiN



5- Gazişehir, ilk 11'inde 10 oyuncu yeni. Hatta kana dışındaki 9'u ülkedeki ilk maçlarına çıktı. Yanına Sumudica'nın 3-5-2 tercihini ekleyin. Ki bu oyuncuların bazıları hayatlarında 3-5-2 oynamadı. Erken fark da gelince, maçın ölçü olmaktan çıkması kaçınılmazdı. Ama rakibin zayıflığı, F.Bahçe'deki olumlu gelişmeleri de gölgelememeli. Kalede Altay, stoper Zanka, merkezde emre, önde kruse-Muriqi'le iyi bir omurga yakaladı. Bir stoper ve bir sol bek takviyesiyle yarışta kalabilir Fenerbahçe.



AVCI, EMERY GiBi ISRAR ETMELiYDi



6- Arsenal-Burnley maçıyla Sivas-Beşiktaş'ı peş peşe izledik. emery de Arsenal'de son derece genç bir 11'le geriden ısrarla pasla çıkmaya çalıştı. Gol de yediler ama sonuna kadar bu stratejiden vazgeçmediler. Bir doğruya gerçekten inanıyorsanız, ısrar etmelisiniz elbette. Avcı'nın Başakşehir'de yaptığı da buydu aslında.



ZiRVENiN TEPETAKLA OLMASI



· Zirvenin tepetakla olması, Türk futbolunda yeni bir dönemin habercisi. Altıncı şampiyonun çıkması için bu sezon uygun bir ortam sunuyor.



HAFTANIN TAKIMI: DENiZLiSPOR



· İkinci ligde şampiyon olan nüveden de faydalanarak bütüncül bir takım görüntüsü verdiler.



TEKNiK DiREKTÖR: SERGEN YALÇIN



· Sergen Yalçın, sezonu erken açmaktan şikayetlenmek yerine, bunun faydasını görecek strateji geliştirdiğini açıkladı.



HAFTANIN FUTBOLCUSU: EMRE BELÖZOĞLU



· Oynadığı her takımın standardını bariz şekilde değiştiriyor. F.Bahçe oyununun tanımı gibi...



HAFTANIN HAKEMi: TUGAY NUMANOĞLU



· Zorbay Küçük, Bülent Birincioğlu ve Tugay Numanoğlu bu kürsüyü hak etti. Gençler gümbür gümbür...

