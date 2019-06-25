Son Dakika Haberleri: Bu sezon takım elbiselerinizi yıkama zamanı daha kolay!
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Bu sezon takım elbiselerinizi yıkama zamanı daha kolay!

42 dakika önce

Seyahat etmeyi ve terzi kalitesinde dikimi sevenler için ideal olan her stil, yaz ayları boyunca temel gardırop parçalarına şıklık ve işlevsellik kazandırıyor.

Bu sezon takım elbiselerinizi yıkama zamanı daha kolay!, System.String[]

Tommy Hilfiger Tailored koleksiyonunda yıkanabilir ve bisikletçi stil takım elbiseler sunuluyor.

YIKANABİLİR TAKIM ELBİSE

TH Flex streç yün karışımı kumaştan üretilen, bakımı kolay takımlar, evde çamaşır makinesinde yıkanabiliyor.

STİLLER

Gri veya lacivert, astarsız, dökümlü iki düğmeli blazer ceket, lüks İtalyan keten karışımı kumaştan üretiliyor. Slim kalıplı, fermuarlı pantolon, özel dikim bel bandı ile daha fazla konfor sunuyor.

BIKE TAKIM ELBİSE

Bike takım elbiseler, pantolon paçalarında ve ceket yakaları ile uçlarda, kıvrıldığında açığa çıkan yansıtıcı şeritlerle geceleri bisiklete binerken daha kolay görülmenizi sağlıyor.

STİLLER

Gri veya lacivert Bike takım elbiseler, dört yönlü esneyebilen, yüksek bükümlü ve kırışmaya dirençli iplikten kumaşlarıyla hareket özgürlüğünü maksimuma çıkarıyor.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:29 Kaynak: Bültenler
Tommy Hilfiger, Güncel
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