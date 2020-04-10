“Bu sezon tamamlanmayabilir, buna şaşırmayın”

Premier Lig’de 9 Mart’tan beri santra düdüğü çalmıyor. Zira dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yalnızca Premier Lig’de hatta futbol organizasyonlarında değil, bütün spor branşlarında turnuvalar, ligler ve maçlar askıya alınmış durumda.

Unutulmuş bir hikâye: Merseside'da bir yardım maçında Ferenc Puskas

Cristiano Ronaldo ve serbest vuruşlar

29 maçta 82 puan toplayan Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City’nin 25 puan farkla önünde. Yani Kırmızılar için şampiyonluk bir nevi, “çantada keklik” durumunda. Fakat İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, ligin iptal edilip sezonun oynanmamış gibi sayılma ihtimalinin olduğunu söyledi.

“Ligleri bitirmek istiyoruz ancak büyük bir belirsizlik içerisindeyiz. Bu sezonu bitiremeyebiliriz, buna şaşırmayın. Tahmin edeceğiniz üzere bütün dünya gibi futbol dünyası da büyük bir ekonomik kriz içerisinde. Takımlarımızı ve liglerimizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ama bizim önceliğimiz futbol değil, tek düşüncemiz insan sağlığı. Eğer sezon iptal edilirse Liverpool’un durumu başka bir soru olacak. Bilemiyorum. Göreceğiz.”