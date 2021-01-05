Bu simitçi, mahalleyi coşturuyor - Son Dakika

Bu simitçi, mahalleyi coşturuyor

05.01.2021 13:50

- Bu simitçi, mahalleyi coşturuyor Ordulu simitçi, motosikletine taktırdığı ses siteminden açtığı müzikler ile oynayarak simit satıyor, mahalleli de eşlik ediyor Pandemi sürecinde insanlara moral veren simitçi, insanların da gönlünü kazandı Ordulu simitçi, müzik eşliğinde oyun oynayarak...

- Bu simitçi, mahalleyi coşturuyor

Ordulu simitçi, motosikletine taktırdığı ses siteminden açtığı müzikler ile oynayarak simit satıyor, mahalleli de eşlik ediyor

Pandemi sürecinde insanlara moral veren simitçi, insanların da gönlünü kazandı

ORDU - Ordulu simitçi, müzik eşliğinde oyun oynayarak simitlerini satıyor. Mahallelinin de eşlik ettiği oyun havaları ile günlük yaklaşık 600 simit satan Sami Şanlı, insanların bu şekilde moral bulduğunu belirtiyor.

Ordu'da simitçilik yapan 30 yaşındaki bir çocuk babası Sami Şanlı, yaklaşık 3 yıldır simit satarak ekmeğini kazanıyor. Motosikleti ile belirli mahalleleri dolaşarak, öğlen saatlerine kadar simit satışı yapan Şanlı, pandemi günlerinde canı sıkılan insanların morallerini düzeltmek adına farklı bir yola başvurdu. Motosikletine bağlattığı ses sistemi ile oyun havası müzikleri çalarak, simit satışını yapan Şanlı, insanların morallerinin bir nebze de olsa düzeldiğini beliriyor.

Mahalleliler de oyun havasına eşlik ediyor

Simitlerini satarken bir yandan renkli kişiliği ile bir yandan da çalan müziğe göre oyunlarını sergileyen Şanlı'ya, kimi zaman mahalleli de eşlik diyor. Hem simit alan, hem de bu esnada oyun havalarına eşlik eden vatandaşlar, kahvaltı sofrasında simitçinin gelmesini beklediklerini, çalan müziklerden rahatsız olmadıklarını ifade ederek, uygulaman memnun olduklarını dile getiriyor.

"Bazı müşteriler, 'müzik çalmazsan simit almam' diyor"

Simitçi Sami Şanlı, müşterilerine sıcak ve hijyenik simit satabilmek adına çabaladığını belirterek, insanların artık saatlerini de ezberlediğini söyledi. Özellikle pandemi sürecinde insanların eğlenmeye ihtiyacı olduğuna değinen Şanlı, "Bazı müşterimiz oynamak istiyor. Pandemi ortamında evlerinde iyice bunaldılar. Ben de onları eğlendirmek adına ses sitemi ile oyun havası açarak eğlendiriyorum. Onlar da memnun oluyorlar ve seviyorlar. Bana, 'müzik neden çalmıyorsun? Yoksa simit istemeyiz' diyenler oluyor. Kendileri de gelip oynuyor. Müzik çaldığı zaman oynamaya başlıyorlar. Ben bu uygulamaya devam etmeyi düşünüyorum" dedi.

"Herkes uygulamadan memnun"

Müzik uygulamasını, rahatsız olan bölgelerde kapattığına değinen Şanlı, "Kimse rahatsız değil, rahatsız olanlar zaten bana söylüyor. Ben de ona göre tedbirimi alıyorum. Rahatsız etmiyoruz. Günlük ortalama 500-600 arasında simit satıyorum. Gittiğim her mahallede bu uygulamayı yapıyorum. Her mahallenin farklı saatleri var" ifadelerine yer verdi.

"Mahallemize renk katıyor"

Nizamettin Mahallesi'nde ikamet eden İhsan Aktaş, "Bence on numara bir uygulama. Kendisi de çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Oyun havaları ile bizi neşelendiriyor. Simitlerimizi alıyoruz ve kahvaltımızı yapıyoruz. Mahallemize de renk katıyor. Bazen arada biz de coşuyoruz ve oynuyoruz. Böyle bir simitçi görmedim. Kimse rahatsız da olmuyor, herkes memnun. Simitleri de her zaman sıcak oluyor" şeklinde konuştu.

"Moralimiz düzeliyor"

Simitçinin gelmesi ile morallerinin adeta düzeldiğini kaydeden Kadife Aktaş ise "Ondan çok memnunuz. Mahallenin gülü" diye konuştu.

Bu simitçi, mahalleyi coşturuyor
Bu simitçi, mahalleyi coşturuyor
Bu simitçi, mahalleyi coşturuyor
Bu simitçi, mahalleyi coşturuyor
Bu simitçi, mahalleyi coşturuyor
Bu simitçi, mahalleyi coşturuyor
Bu simitçi, mahalleyi coşturuyor

oyunlar, Müzik, Çocuk, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bu simitçi, mahalleyi coşturuyor - Son Dakika


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