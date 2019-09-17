Bu sınıfın farkı ikizleri

Balıkesir Kuvayı Milliye Orta Okulu'ndaki 5- A sınıfında 2'si tek yumurta olmak üzere 6 ikiz öğrenci bulunuyor. Öğretmenlerin ve öğrencilerin ilgi odağı olan 12 öğrencinin tek sorunu isimlerinin karıştırılması.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Kuvayı Milliye Orta Okulu'nda bu sene orta birinci sınıfa 6 ikiz öğrenci yazıldı. 2'si tek yumurta olan ikizlerin hepsi 5-A sınıfında okuyor. İkziler yan yana oturuyor. Öğrenciler Damla- Yağmur Üstünel, Kemal Tezcan- Ahmet Hasan Yılmazer, Efe- Ege Sağlık, Hüseyin- Yusuf Kılıçarslan, Hatice- Esin Kır ve Selim- Salih İbiş kardeşler, hep birlikte aynı sınıfta okumaktan da mutluluk duyuyor.

'İSİMLERİMİZİ KARIŞTIRIYORLAR'

İkizlerden Damla Üstünel, "Bütün ikizler aynı sınıftayız. Farklı bir duygu" derken, Yağmur ise "Tek zorlandığımız arkadaşlarımızın isimlerimizi karıştırması" diye konuştu.

Diğer ikizlerden Yusuf Kılıçarslan "Kardeşimle aynı sınıfta olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aynı sıradayız, hep yan yanayız. Derslerimizi beraber çalışıyoruz, beraber oyun oynuyoruz, bazen de kavga ediyoruz. Aynı duyguyu yaşayan başka ikizlerle olmakta çok güzel ama isimleri karıştırabiliyoruz. Arkadaşlarımızda bizleri karıştırıyor" dedi.

'BİRBİRLERİNİN ÖĞRENMELERİNİ OLUMLU YÖNDE DESTEKLİYORLAR'

5-A sınıfı rehber öğretmeni Alper Ceylan, "Bu sene 5'inci sınıflara çok renkli ve sürpriz bir durumla karşılaştık. 6 tane çift, yani 12 öğrencimiz ikiz. Aynı sınıfta oldukça renkli görüntüler ortaya çıkıyor. İkizlerde birbirlerini öğrenmelerini olumlu yönde etki gösteriyorlar. Çok keyifli bir sınıf oldu. Tabi arkadaşları birbirlerini karıştırıyorlar" dedi.

Kuvayı Milliye Orta Okulu Müdürü Raşettin Dağ, "Okul kayıtları yapılıp bittikten sonra okulumuza 6 ailenin ikiz çocuklarını okulumuza kayıt yaptığını gördük. Enteresan bir durum. 12 öğrencimiz hasbelkader okulumuz da 5'inci sınıfa bu sene başlamış oldu. Hepsi de aynı şubedeler, bu şekilde devam etmekteler. Dikkat çekici güzel bir durum, avantajları dezavantajları olan bir durum tabii ki. Öğrenci sayımız fazla olmadığı için tabi ki daha fazla ikiz öğrenciler dikkat çekiyor" diye konuştu.