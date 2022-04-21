Bu sınıfta çocuklar ellerinde serumlarla eğitim görüyor - Son Dakika
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Bu sınıfta çocuklar ellerinde serumlarla eğitim görüyor

21.04.2022 10:40

Bu sınıfta çocuklar ellerinde serumlarla eğitim görüyor Hastanede tedavi gören çocuklar açılan sınıfta derse giriyor Bursa'da hastanede tedavi gören çocuklar, özel olarak açılan hastane sınıflarında bir yandan da eğitimlerini sürdürüyor.

Bu sınıfta çocuklar ellerinde serumlarla eğitim görüyor

Hastanede tedavi gören çocuklar açılan sınıfta derse giriyor

BURSA - Bursa'da hastanede tedavi gören çocuklar, özel olarak açılan hastane sınıflarında bir yandan da eğitimlerini sürdürüyor. Kollarında serumlar, ellerinde okul kitapları bulunan çocuklar eğitimin önemini de bir kez daha hatırlattı.

'Öğretmenim Elimi Tut' projesi çerçevesinde Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesine hastane sınıfı açıldı.

Bu sınıfta hastanede tedavi gören anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim görebiliyorlar. Milli Eğitim tarafından atanan öğretmenler hastane sınıflarında tedavi gören öğrencilere eğitim veriyor. Eğitim hayatından geri kalmayan öğrenciler ellerine bağlı serumlarla ders görüyor. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün ortak imzaladığı hastanede eğitim iş birliği protokolü sayesinde kurulan sınıflarda eğitim gören öğrencilerin oldukça mutlu olduğu görüldü.

Proje hakkında bilgi veren Bursa İl Milli Eğitim ARGE Görevlisi Pervin Hazar, "Projemizin ismi öğretmenim elimi tut, projemiz Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün ortak imzaladığı hastanede eğitim iş birliği protokolüyle hayata geçti. Hastanede uzun süre tedavi gören kronik ve nadir hastalıkları bulunan çocuklarımızın eğitim hayatından kopmamalarını sağlamak. Bu sınıflarda 3 ila 18 yaşındaki öğrenciler eğitim görebiliyor. Projenin Mart ayında hazırlıkları yapıldı. Nisan ayında imzalanan protokolle tam şekilde hayata geçti. Çocuklar ve anneleri çok mutlu. Çocuklar hastanede kurulan bu sınıflarda eğitim görerek eğitim hayatından geri kalmayacak" dedi.

Hastanede eğitim gören çocuklar ise, "Hastanede sınıf olmasından çok mutluyuz, burada tedavi görürken aynı zamanda da eğitim alıp derslerimizden geri kalmıyoruz" şeklinde konuştu.

Hastanede tedavi gören çocuklara eğitim verdiklerini ifade eden Hastane Sınıfı Öğretmeni Aslıhan Sarı, "Bursa'da benim gibi 8 tane kadrolu öğretmen var. Biz devlet memuruyuz. Hastanede yatılı tedavi gören çocuklara psikolojik ve eğitim anlamında destek veriyoruz. Burada eğitim gören çocuklar hem mutlu oluyor hem de eğitim hayatından geri kalmıyor" diye konuştu.

Bu sınıfta çocuklar ellerinde serumlarla eğitim görüyor
Bu sınıfta çocuklar ellerinde serumlarla eğitim görüyor
Bu sınıfta çocuklar ellerinde serumlarla eğitim görüyor
Bu sınıfta çocuklar ellerinde serumlarla eğitim görüyor

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milli eğitim bakanlığı, Hastane, Bursa, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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