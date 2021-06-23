Üye Girişi
Bu şişe doğada çözünerek tohum saçıyor; ağaca dönüşüyor - Son Dakika

Bu şişe doğada çözünerek tohum saçıyor; ağaca dönüşüyor

23.06.2021 23:37

- (Özel) Bu şişe doğada çözünerek tohum saçıyor; ağaca dönüşüyor Lise öğrencileri, "Yeşeren Şişe" projesiyle Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek Avrupa'daki yarışma öncesinde destek bekliyorlar İzmir'de Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 7 öğrenci, geliştirdikleri "Yeşeren...

- (Özel) Bu şişe doğada çözünerek tohum saçıyor; ağaca dönüşüyor

Lise öğrencileri, "Yeşeren Şişe" projesiyle Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

Avrupa'daki yarışma öncesinde destek bekliyorlar

İZMİR - İzmir'de Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 7 öğrenci, geliştirdikleri "Yeşeren Şişe" projesiyle katıldıkları 'GençBizz Lise Girişimcilik Programı'nda 250 şirket arasından birinci olarak Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkı kazandı. Projede doğada 3 ayda çözünebilen karton kutuyu geliştiren ve yeşermesi için çalışan öğrenciler, hem plastik kullanımını azaltmayı hem de doğayı korumayı hedefliyor. Öğrenciler, projeleri sayesinde birçok firma ve ülkenin dikkatini çekerken, Avrupa'daki yarışma öncesinde destek bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından yürütülen 'GençBizz Lise Girişimcilik Programı'nda, İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 7 öğrenci, kurdukları Lorax şirketiyle beraber geliştirdikleri "Yeşeren Şişe" projesiyle 250 şirket arasından 'En İnovatif Ürün ve Yılın En İyi Şirketi Ödülleri' kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Gençler, geliştirdikleri ve adını "Yeşeren Şişe" verdikleri doğa dostu projeyle birçok firmanın ilgisini çekmenin yanı sıra Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkını da kazandı.

Lise öğrencileri: Göktuğ Erçek, Siğnem Uçar, Alperen Enes Bulut, Beste Güllü, Adasu Güllü, Rümeysa Gökdemir ve Samet Ateş, ilk olarak 2019 yılında proje geliştirmeye başlasalar da pandemi şartları nedeniyle istediklerini elde edememişlerdi. 2021'de ise öğrenciler, hem proje geliştirip hem de ilgili firmalarla yaptıkları görüşmeler ve aldıkları desteklerle beraber hedefledikleri başarıya ulaştılar.

"Amacımız, doğa ve ormanlar adına konuşmak"

Öğrencilerden Göktuğ Erçek, geliştirdikleri projeden şöyle bahsetti: "Yüzde 70'i kağıttan oluşan ve doğada kaybolması 3 ay süren bir şişe yapıyoruz. Buna ek olarak da tohumlar sayesinde yeşermesini sağlıyoruz. Bu şişeyi toprağa gömdüğünüzde 3 ay içerisinde çözünürken, birkaç hafta içerisinde de üzerinde bulunan tohumlar toprakla temas edip sulandıkça yeşermeye başlayacak. Şirketimizin ismi için de grupta bulunan arkadaşlarımızla oturup düşünürken aklımıza "Lorax" adlı animasyon filmi geldi. Oradaki bir karakter ormanların yok edilmesine karşıydı ve ağaçlar adına konuşurdu. Biz de ondan ilham alarak ağaçların adına konuştuğumuzu söyleyebilirim. Bizim şirket amacımız, doğa ve ormanlar adına konuşmak."

Desteklerle motive oluyorlar

Katılımcı oldukları yarışmanın bir girişimcilik yarışması olduğunu hatırlayan Göktuğ Erçek, geliştirdikleri projenin içerisinde doğayı bulundurduklarını belirterek, "Hepimiz doğayı çok seven girişimcileriz. Bu yüzden doğanın en büyük problemlerini nelerdir diye düşündüğümüzde aklımıza direkt olarak plastikler geldi. Üzerinde tohum bulunan kalemler yapılmıştı. Biz de 'Kalem ile şişeyi birleştirebilir miyiz?' diye düşündük. Ondan sonra da şişe yapım şirketleriyle görüştük. Onlar da sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular. Orman Genel Müdürlüğü'nden de hangi tohumları kullanabiliriz diye destek aldık. Aslında bizim projemize tüm Türkiye bize yardım etti diyebiliriz. Bu süreçte sosyal medyayı da iyi kullandık. İzmir'de olan bir şirket olmamıza rağmen Kayseri ve Malatya gibi illerden insanlar bize ulaşıp 'Şişenizi nereden alabiliriz?' diye sormaya başladılar. Bu da bizi motive etti" dedi.

Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecekler

Öğrencilerden Siğnem Uçar ise çok çalıştıklarını ve birçok ünlünün kendilerine destek olduğunu söyleyerek, "Bizim projemiz küresel sorunu durdurmak için. Çünkü; plastike bir alternatif üretiyoruz. Bu şişelerimiz bizim için bir başlangıç. Bunun devamları da olacak. Türkiye finalinde birinci olduktan sonra çok destek aldık. Bunun dışında da ülkemizi temsil etmek için Avrupa'ya seçildik. Avrupa'da bir girişimcilik festivali var şu anda. Biz de orada ülkemizi temsil edeceğiz. Kendimizden ve ülkemizden bahsederek diğer 40 ülke ile yarışmış olacağız" diye konuştu.

"Çok iddialıyız"

Avrupa'da ödül kazanmaları halinde kıtalararası yarışmaya kalacaklarını ve orada da hem Türkiye'yi hem de Avrupa'yı temsil edeceklerini belirten Siğnem Uçar, "Ondan sonra da belki bize üniversite kapıları açılması gibi sürprizler bekliyor olacak. Daha sonrasında şirketleşme için bize yardımlar olacak. Salı günü de başlayacak olan halk oylamasına sunulan projeler açılacak. 40 ülke başlayacak. Salı günü halk kimi seçerse ona özel bir ödül açılacak. Biz de bu konuda biraz daha desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Motivasyon bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. İnsanların bize motivasyon kaynağı olması kendimize olan güvenimizi çok fazla artırdı. Biz çok iddialıyız. Avrupa'ya ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki yarışmaya umutla gidiyorlar

Danışman Öğretmen Işıl Sinan ise, Türkiye'deki yarışmanın kendileri için çok heyecan verici olduğunu belirterek, "Yarışmada umutluyduk. Diğer projeler de övgüye değerdi. Fakat biz kendimiz adına umutluyduk. İnceledik, araştırdık ve bu süreci iyi değerlendirdiğimize inanıyorum. Avrupa ayağında da umutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü biz şişemizin doğa dostu olması için uzun bir emek harcadık. Kısacası ben umutluyum" ifadelerini kullandı.

Bu şişe doğada çözünerek tohum saçıyor; ağaca dönüşüyor
Bu şişe doğada çözünerek tohum saçıyor; ağaca dönüşüyor
Bu şişe doğada çözünerek tohum saçıyor; ağaca dönüşüyor
Bu şişe doğada çözünerek tohum saçıyor; ağaca dönüşüyor

Türkiye, Tohum, İzmir, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu şişe doğada çözünerek tohum saçıyor; ağaca dönüşüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu 00:20 EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu EURO 2020 Son 16 Turu'nda Fransa, İsviçre'yle eşleşirken Portekiz'in rakibi ise Belçika oldu 00:06 EURO 2020 Son 16 Turu'nda Fransa, İsviçre'yle eşleşirken Portekiz'in rakibi ise Belçika oldu Mutluluğu 1 gün sürdü! Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti 23:41 Mutluluğu 1 gün sürdü! Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu 22:39 Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Yabancı iki grup Zeytinburnu'nda karşı karşıya geldi! Feci olayda 1 kişi boğazından bıçaklandı 22:18 Yabancı iki grup Zeytinburnu'nda karşı karşıya geldi! Feci olayda 1 kişi boğazından bıçaklandı Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi 21:35 Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi
Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti 20:57 Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti Arkadaşlarını korumak için bacağını kaybeden Gazi Yusuf Yayla: Devlete değil bacağımız, canımız feda 17:35 Arkadaşlarını korumak için bacağını kaybeden Gazi Yusuf Yayla: Devlete değil bacağımız, canımız feda

Son Dakika Haberleri
18:37 Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid, Sofiane Feghouli'ye kancayı taktı
18:34 Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama yaşandı
18:03 Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki
17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum
17:42 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı
17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
17:15 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
16:54 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
Hazırlıklarda son aşamaya gelindi! Artık Twitter da para kazandıracak Hazırlıklarda son aşamaya gelindi! Artık Twitter da para kazandıracak         
00:26
İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkat çekti İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkat çekti         
00:10
Almanya'nın EURO 2020 Son 16 Turu'nda rakibi İngiltere oldu Almanya'nın EURO 2020 Son 16 Turu'nda rakibi İngiltere oldu         
00:00
Ünlü milyarder John McAfee, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu Ünlü milyarder John McAfee, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu         
22:58
Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor         
22:30
Aşı olanlar dikkat! Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Aşı olanlar dikkat! Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
21:55
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast- food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast- food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Son Dakika: Koronavirüsün Delta varyantı Türkiye'de 16 ilde 134 vakada görüldü Son Dakika: Koronavirüsün Delta varyantı Türkiye'de 16 ilde 134 vakada görüldü         
19:41
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor         
16:55
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 00:31:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu şişe doğada çözünerek tohum saçıyor; ağaca dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement