Bu Site Başka Bir Site

Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde Rüstempaşa Mahallesi sınırları içerisindeki 7 blok üzerine kurulan, 52 Villa toplam 210 haneyi barındıran, dost ve yaşam sitesi. Mehmet Dereli'nin başkanlığını, Özgül Tür'ün Başkan Yardımcılığı'nı ve Ahmet Nalbant'ın da yöneticiliğini yaptığı; Sapanca Gölpınar Sitesi, 1986 yılında kuruldu. Bu site 1999 Marmara Depremini gördü; ama Radyan temelinden dolayı sapa sağlam kalarak hasarsız atlattı. Kışın 24 kişinin yaşadığı ekolojik yaşam sitesinde, eskiye dair gelenek ve görenekleri de içinde barındırıyor. Eski komşulukların yaşandığı, Türkiye'ye örnek olacak bir yaşam sitesi. Bu site de etkinlikler de hat safhada. Site sakini ve Başkan Yardımcısı Özgül Tür; havuz iskelenin sorumluluğunu üstenirken, bayanlar arasında da diyaloğu sağlıyor. Site Yöneticilerinden Ahmet Nalbant ise; Yaza Merhaba ve Yaza Güle Güle Partisi düzenleniyor. Sosyalleşmenin ön planda olduğu sitede yazın 5 çayı, Ramazan ayında da iftar etkinlikleri düzenleniyor.

GÖL KENARINDA MUHTEŞEM ALAN

Bu yıl site içinde çeşitli tadilatlar da daha yaşanabilir bir hale gelen Sapanca Gölpınar Sitesi; özellikle önündeki gölalanı da temizlendi. İstanbuldere ile Sapanca gölünün birleştiği yerde kenarındaki siteye, kuş çeşitleri, yabani ördekler ve balıklar misafir oluyor. Bir de bu sitenin sosyal sorumluluğu yerine getirdiğini site sakinleri şu şekilde tarif ediyor: "7 derenin birleştiği, Sapanca Ricmiond Spa'nın yanında yer alan bu siteyi yaşayan sakinler, güvenilir yaşanabilir, örnek süslü bir hale getirmiş. Sitenin yan tarafında bulunan ve daha önceden buralar, mezbelelik, fuhuş ve uyuşturucu maddeler kullananların uğrak yeriydi. Atıl durumdaki yeri, Yatırımcı Osman Yüksel; Ehli Keyf ismini verdiği süper alkolsüz açık bir kafe haline getirmiş. Site Yöneticileri; 7 derenin Sapanca gölüyle birleştiği yerde bulunan köprüyü dekorize ederek süslenmiş ve ayrı bir güzellik katmış. Bölgede bulunan Araplar ve şehir dışından gelen yatırımcılar, yüklü bir miktar parayla yeri istemişler ancak site sakinleri bölgeye sahip çıkarak, korumuşlar. İşte örnek sitenin hikâyesi bu şekilde...