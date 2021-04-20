Bu sitede kötü koku aylardır cam açtırmıyor - Son Dakika

Bu sitede kötü koku aylardır cam açtırmıyor

20.04.2021 10:32
Bu sitede kötü koku aylardır cam açtırmıyor, System.String[]

Eskişehir Gültepe mahallesinde yer alan bir sitenin avlusunda biriken pis su, anlaşmazlık yüzünden aylardır site sakinlerinin yanı sıra mahalledeki insanları da olumsuz etkilemeye devam ederken, bazı vatandaşlar koku yüzünden camlarını dahi açamıyor.

Eskişehir Gültepe mahallesinde yer alan bir sitenin avlusunda biriken pis su, anlaşmazlık yüzünden aylardır site sakinlerinin yanı sıra mahalledeki insanları da olumsuz etkilemeye devam ederken, bazı vatandaşlar koku yüzünden camlarını dahi açamıyor.

Eskişehir'de Gültepe mahallesi Erdiren sokakta bulunan bir sitedeki vatandaşlar, aylardır giderlerinde yaşanan sorunları çözemiyor. Binada bulunan pis su giderinin zamanla tahrip olması sonucunda sitenin bahçesinde kötü kokuya neden olmaya başladı. Bahçe adeta havuz görüntüsüne bürünürken, buradaki pis koku ise site ve mahalle sakinlerine zor zamanlar yaşatıyor. Kanalizasyon yerine bahçeye akan su, aylardır işkenceye dönmüş durumda. Site sakinleri yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için bir türlü giderilemeyen sorun, çevre binaları da rahatsız etmeye başlayınca vatandaşlar, yayılan kötü koku nedeniyle yedikleri yemeklerin bile tadını alamadıklarını, hatta evlerindeki bazı odaları artık kullanamadıklarını dile getirdi.

"Allah aşkına yapın burayı"

Sorunlu sitenin ön tarafındaki binada oturan mahalle sakini Seyit Ahmet Aydoğdu, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle aktardı:

"Evim bu sitenin ön tarafında. Buranın fosseptik çukurundaki pislik benim oturduğum binanın bahçesine de sızıyor. Evin içi harabeye döndü. Mağdur olduk. Son zamanlarda evimiz artık yıkılma derecesine geldi. Hakkımızı istiyoruz. Evimizde yatamıyoruz bile. Zaten hastalıklarımız var. Bunun acilen onarılması lazım. İlgililer kimse 'Allah aşkına yapın burayı' demek istiyorum. Kokusu da var sızıntısı da. Bodruma da evime de sızdı. Evim insan ölüsü gibi kokuyor. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz."

"Kokudan dolayı evimizde duramıyoruz"

Günlerdir etrafa yayılan yoğun fosseptik kokusu yüzünden camlarını dahi açamadıklarını söyleyen bir başka mahalle sakini Ekrem Avsan, "Sıkıntıdayız. Evimizde kokudan durulmuyor. Camları açamıyoruz. Rahatça yemek bile yiyemiyoruz. Kokudan dolayı evimizde duramıyoruz. Su bizim bahçemize de sızdı. Defalarca şikayet ettik. Hiçbir yer kabul etmedi. Belediye, Sağlık Müdürlüğü, zabıta, hepsi gelip baktı. Ama hepsi 'Bizim işimiz değil' diyerek gitti. Bahçede olduğu için binaya ait bir sorun olduğunu söylediler. Sorumlu binanın yaptırması gerektiğini söylediler. Biz nereye gidip nereden yardım isteyeceğimizi bilmiyoruz" diye konuştu.

"Sitedeki herkes duyarsız olduğu için sorunu yıllardır çözemiyoruz"

Öte yandan site içerisinde yer alan C blokta yaşayan Ercan Ersöz isimli vatandaş, bu sorunun yeni olmadığını, yıllardır zaman zaman bu problemle karşılaştıklarını söyleyerek asıl mağdurun kendileri olduğunu aktardı. Ersöz, "Burası A, B ve C olarak 3 bloktan oluşuyor. Burada en büyük sıkıntıyı benim de içerisinde dairemin bulunduğu C blok çekiyor. Binanın yapımındaki hatayla birlikte A ve B bloklarının giderleri C bloğun altından gidiyor. Sanırım ucuz malzeme kullanıldığı için çökmeler olmuş. Bildiğimiz kadarıyla alttaki boruların kırılmasıyla rögarlar suyu taşımıyor. Özellikle ön taraftaki fırının gideri daha fazla oluyor. Biz kendimiz yaptırmak istedik, fakat herkes duyarsız kaldı. Maliyet olarak 30 ila 40 bin gibi bir miktar söylediler. Şu zamanda 2 veya 3 kişiyle böyle bir miktarı karşılamak çok zor. Zaten C blok kaynaklı bir sorun değil bu. Asıl mağdur olan biziz. Yaklaşık 6 aydır su birikintisi tarafında olan odalarımın camları tamamen kapalı. Çocuk odasını iptal etmek zorunda kaldık. Hastalık olabilecek bir yer burası. Herkes duyarsız kaldığı için yaptıramadık. Çözüm olarak dışarıdan profesyonel yönetici ile anlaştık. Sanırım hafta içi çalışmalara başlayacaklar. Son olarak çözüm yolu bunu bulduk. Bunu da zor ayarladık. Yaklaşık 55 kişinin katılması gereken toplantıda çoğunluğu ancak sağladık. Getirdiğimiz rögarlara bakan ustaların yaptığı kontrolde binanın 40 ile 50 santimetre aralığında çöktüğü görüldü. Bırakın artık kokudan rahatsız olmayı, bir deprem olmasından korkuyoruz. Bu yaklaşık 5 veya 6 senedir böyle. Herkes duyarsız" diyerek yaşadıkları mağduriyetin yakın zamanda giderileceğini umduğunu dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Bu sitede kötü koku aylardır cam açtırmıyor
Bu sitede kötü koku aylardır cam açtırmıyor
Bu sitede kötü koku aylardır cam açtırmıyor
Bu sitede kötü koku aylardır cam açtırmıyor
Bu sitede kötü koku aylardır cam açtırmıyor
Bu sitede kötü koku aylardır cam açtırmıyor
Bu sitede kötü koku aylardır cam açtırmıyor

Ahmet Aydoğdu, Eskişehir, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu sitede kötü koku aylardır cam açtırmıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Teşkilat dizisinin başrolü Deniz Baysal Yurtcu, koronavirüse yakalandı Teşkilat dizisinin başrolü Deniz Baysal Yurtcu, koronavirüse yakalandı Karın bölgesindeki aort damarının bir futbol topu genişliğine erişen adamı gören doktorlar hayatının şokunu yaşadı Karın bölgesindeki aort damarının bir futbol topu genişliğine erişen adamı gören doktorlar hayatının şokunu yaşadı Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 8,10 seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 8,10 seviyesinden işlem görüyor Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı 5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti 5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Bahçeli'den Bahçeli'den "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt: Aradığınız para devletin kasasında         
11:25
Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı         
10:47
Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi         
10:40
Her şey kafamızda, ancak hatırlamak ne mümkün! İşte rüyalarımızı unutma nedenimiz Her şey kafamızda, ancak hatırlamak ne mümkün! İşte rüyalarımızı unutma nedenimiz         
10:28
Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti         
09:38
İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu         
09:34
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den "128 milyar buharlaştı" iddialarına yanıt         
05:07
Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi         
23:44
Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi         
23:44
ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı         
18:09
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti         
15:33
Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı         
15:13
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız         
12:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 11:58:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu sitede kötü koku aylardır cam açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei