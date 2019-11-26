Bu soba hem ısıtıyor, hem yemek pişiriyor

Aydın'da üretilen ekmek sac sobası, vatandaşların soğuk havalarda ısınmasını sağlarken, hem de üzerinde yemek ve ekmek pişirme olanağı ile kalabalık nüfusa sahip aileler tarafından çok tercih ediliyor.



Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde üretilen ekmek sac sobası, Türkiye'nin bir çok bölgesinde kullanılmaya başladı. Hem ısınma, hem de yemek pişirilebilen sobalar, Ege'den Ggüneydoğu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e yüksek kesimlerde ve yaylalarda yaşayan ailelerin tercihi oldu. Turizm bölgelerinde de kullanılan sobalarda yapılan gözlemeler ve bazlama ekmekler yerli ve yabancı turistlere satılıyor.



Ekmek Sac Soba üreticisi Yılmaz Garip, çok maçalı kullanım için ürettikleri sobalara Türkiye'nin her yerinde rağbet gördüğünü ifade ederek, "Ekmek Sac Soba'sı adını verdiğimiz sobalarımızda, ekmek ve çörek yapabiliyor vatandaşlarımız. Aynı zamanda ortası delik olduğu için bunun üzerinde yemek pişirme imkanı oluyor. Üzerine konulan toprak tavada güveç yapılıyor. Yaylalarda evi olanlar, dağlık kesimlerde ikamet edenler bu sobayı tercih ediyor. Perakende olarak satıyoruz. Ekmekler, eskiden sac üzerinde yapılıyordu. Şimdi ise vatandaşlar hem ısınma imkanı buluyor, hem yemeğini pişirip, hem de çaylarını pişiriyor. Bu sobalarımızı büyüklüğüne göre 200 ila 300 TL arasında değişen fiyatlarda satıyoruz. Sobalarımız turistik yerlerde de kullanılıyor. Oralarda gözleme ve bazlama yapıyorlar. Türkiye'nin birçok yöresinde kullanılıyor. Özellikle nüfusu kalabalık aileler için bu sobalar çok ideal" diye konuştu. - AYDIN