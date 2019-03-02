Bu Spiker Canlı Yayın Kamerasını Kapatmayı Unuttu. Kimse Bunu Yaptığına İnanamadı
1 saat önce
Bugün sizlere canlı yayın muhabirlerinin başına gelmiş en komik anlardan bahsedeceğiz.
Bugün sizlere canlı yayın muhabirlerinin başına gelmiş en komik anlardan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:39 Kaynak: Youtube
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