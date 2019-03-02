Son Dakika Haberleri: Bu Spiker Canlı Yayın Kamerasını Kapatmayı Unuttu. Kimse Bunu Yaptığına İnanamadı

Bu Spiker Canlı Yayın Kamerasını Kapatmayı Unuttu. Kimse Bunu Yaptığına İnanamadı

1 saat önce

Bugün sizlere canlı yayın muhabirlerinin başına gelmiş en komik anlardan bahsedeceğiz.

Bugün sizlere canlı yayın muhabirlerinin başına gelmiş en komik anlardan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:39 Kaynak: Youtube

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