Bu sporcular sınırları zorluyor - Son Dakika

Bursa'da off-road timlerinin yarış hazırlıkları nefes kesti. Yağmur ve kar sularıyla çamur deryasına dönen yolda ilerlemek için inat eden sürücüler, arazi araçlarının sınırlarını zorladı.

İstanbul'da bir araya gelen OFF-ROAD TÜRKİYE Grubu üyelerinin yarışlar öncesindeki hazırlıkları yürekleri ağza getirdi. İnsanın

bile yürümekte zorlandığı tabiat şartlarına aldırış etmeden gaza basan sürücüler, derenin serin sularında kendilerini buldu. Yarıya kadar sulara gömülen arazi aracı düz yolda ilerliyormuş gibi sudan çıktı. Yapılan antrenmanlarda yağmur ve kar suyu ile yumuşayan toprak çamur deryasına döndü. Gaza bastıkça şaha kalkan araçlar, dar ve kaygan zeminlerden sürücülerinin becerileriyle kolayca geçti. Arabaların etrafa sıçrattığı çamurlardan nasibini alanlar ise gülme krizine girdi.

(Abdullah Çibir/İHA)