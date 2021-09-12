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Bu sporun 100 yaşında sporcusu bile var - Son Dakika

Bu sporun 100 yaşında sporcusu bile var

12.09.2021 00:57
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Dünyada oldukça yaygın bir spor olarak yapılan ve her yaştan insanın rahatlıkla içerisinde yer alabileceği oryantiring sporunda, Gençler Oryantiring Dünya Şampiyonası, Türkiye'de ilk defa gerçekleştirildi.

Dünyada oldukça yaygın bir spor olarak yapılan ve her yaştan insanın rahatlıkla içerisinde yer alabileceği oryantiring sporunda, Gençler Oryantiring Dünya Şampiyonası, Türkiye'de ilk defa gerçekleştirildi.

Dünyada yaygın bir spor olarak yapılan oryantiring, son zamanlarda Türkiye'de de adından söz ettiriyor. Özellikle pandemi zamanında öne çıkan bu spor, sadece fiziksel güç gerektirmediği için 7'den 70'e herkesi bünyesinde barındırabiliyor. 'Koşarak satranç oynama' diye tanımlanan oryantiring sporunda, ellerine harita alarak hiç bilmedikleri bir arazide yarışan sporcular, harita üzerinde işaretli hedeflere sırasıyla koşarak en kısa sürede bitiş noktasına ulaşmaya çalışıyor. Yarışmacılar haritayı ve araziyi daha önce hiç görmüyor. Yarış öncesi araziye gelerek antrenman yapmaya çalışan sporcular ise diskalifiye ediliyor. Yarışma boyunca sporcular, üzerine takılan cihaz ile takip ediliyor.

Akyüz: "Tam bir pandemi sporu"

Oryantiring hakkında bilgi veren Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, "Harita ve pusula ile yön bulma, belirlenen bir arazide, haritası çizilmiş bir alanda planlanan bir hedef üzerinde sırasıyla hedeflerin dolaşılması ve parkurun en kısa sürede bitirilmesiyle birlikte yapılan bir doğa sporu. Tam bir pandemi sporu. Şu dönemde özellikle pandemide yapılan bir spor olarak ortaya çıkan spordur. Ortantiringin 4 disiplini var; koşarak, bisikletle, tekerlekli sandalye ve kayakla oryantiring. Biz ülkemizde bu 4 disiplinle de yarışları organize ediyoruz. 2006'da özerkleşmiş bir federasyon olan oryantiring tabii ki özellikle son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokoller, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ve bir çok kurumla yapılan iş birliği sonucunda ilgi çok fazla arttı. Bizler de sportif başarı anlamında bu kadar nüfusu yüksek olan bir ülkede tabii ki bambaşka bir yerde olmalıyız. Akdeniz ülkeleri birinciliği, Güney Doğu Avrupa ülkeleri ikinciliği ve üçüncülüğü, dünya şampiyonalarında da final koşan sporcularımızla yer almaktayız. Tabii ki bu talep geleceğin branşı olan oryantirigte önümüzdeki yıllarda bu sayılar daha fazlasıyla artacaktır diye düşünüyorum" dedi.

"Uluslararası Oryantiring Federasyonu'nun 100 yaşında sporcusu var"

Bu spordun bir aile sporu olduğuna dikkat çeken Akyüz, "Bu spor zaten şöyle başlıyor; özellikle ortaokul ve lisedeki öğrencilerimiz illerindeki yapılan faaliyetlere katılıyorlar. Daha sonra iller arası yarışmalara sporcu katılıyor. Bunun yanında annesi, babası geliyor. Onlar daha sonra bir bakıyorlar, çocuğu beklerken; 'Hadi biz de araziye çıkalım, biz de parkura çıkalım' diyorlar. Çocuk anneye, babaya anlatıyor. Ondan sonra bir bakmışsınız ki annenin, babanın elinde harita araziye çıkmışlar. Bu bir aile sporu, 7'den 70'e yapılıyor. Uluslararası Oryantiring Federasyonu'nun 100 yaşında sporcusu var. Ülkemizde de 75 yaşında sporcularımız var. Bu bizim için bir keyif. Öğrendiğimiz bir branşı ileriki yaşlarda sakatlığım var, pandemi var diyerek bırakmıyoruz ve devam ettiriyoruz. 3-10 Eylül tarihleri arasında Kocaeli bölgemizde 30 ülkenin katılımıyla 300 civarında idareci ve sporcunun katılımıyla birlikte bir Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'nı ilk kez ülkemizde gerçekleştirdik. 5 yıl önce bunlar bizim için hayaldi ama biz bu hayali gerçekleştirdik. Onun müthiş bir keyfi var" diye konuştu.

Kalenderoğlu: "Oryantiring dünyada önemli bir spor"

Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF) Başkan Yardımcısı Tatiana Kalenderoğlu ise Dünya Oryantiring Şampiyonası'nın, uluslararası federasyon için önemli bir yarış olduğunu belirterek, "Çünkü bu gençler bazıları gelecek sene itibaren artık büyükler kategorisinde yarışacak ve elit dünya şampiyonasına katılacak. Bunu onlar için bir test gibi görebilirsiniz ama aynı zamanda gençler dünya şampiyonu olmak çok büyük bir unvan. Onun için organizasyona çok önem veriliyor. Oryantiring dünyada önemli bir spor özellikle İskandinav ülkelerinde kuzey ülkelerde popüler oluyor ama şuan her kıtada var sayılır. Antarktika'yı saymazsak, Avusturya bu sene korona virüs yüzünden giremedi ama Japonya'dan sporcular var, Amerika'dan sporcular var, Güney Amerika'da yaygın ama bu sene ülke sayısı az pandemi yüzünden. Fakat 30 ülke az bir sayı değil. Gençler burada her şeye rağmen katıldı ve burada yarıştırlar" şeklinde konuştu.

"Koşarak satranç oynama diyoruz biz buna"

Oryantiringin güzel tarafının sadece fiziksel olarak yapılan bir spor olmaması olduğunu dile getiren Kalenderoğlu, "Fizikselden çok karar vermen gereken bir spor. Koşarak satranç oynama diyoruz biz buna. Yorgunluktan hata yapılıyor. Çünkü çok hızlı koşuyorlar. Normal koşucular, Oryantiring koşucunun peşinde olmaz kolay kolay koşamaz. Patika yok, kayalar var çalılar var. Onlar arasında en hızlı şekilde doğru yolu bulman gerekiyor ve çok hızlı karar vermen gerekiyor. 10 yaşından itibaren yarışlar olmaya başlıyor 16 yaşından itibaren uluslararası resmi yarışlara başlıyor. 35 yaştan itibaren biraz daha veteran kategorisi açılıyor ve her bir yaş için 95 yaşa kadar yarışlar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Jorgensen: "Daha sıkı antrenman ve disiplin gerekiyor"

Türkiye'de yarıştıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Danimarka takımı antrenörü Astrid Ank Jorgensen de, "Benim için dördüncü gençler dünya şampiyonası. Diğer ülkelerle kıyaslayınca çok iyi derecede yapıldı. Olması gereken her şey yerindeydi. Özellikle araziyi çok beğendik. Onun için buraya geldiğimiz ve yarıştığımız için çok mutluyuz. Bu sene Türk takımı diğer yıllarla kıyaslayınca iyiydi. Fakat uluslararası yarışta başarılı olup madalya almak için daha da çok antrenman, daha sıkı antrenman ve disiplin gerekiyor" cümlelerine yer verdi.

300 sporcunun katıldığı şampiyonada ödüller sahibini buldu

Öte yandan 3-10 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de ilk defa Gençler Oryantiring Dünya Şampiyonası gerçekleştirildi. 30 ülkeden yaklaşık 300 sporcu ve antrenörün katıldığı şampiyona, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirildi. Yarışlarda sporcular ilk önce bireysel olarak, daha sonra bayrak mücadelesiyle takım olarak yarıştı. Yarışmaların son gününde ise dereceye giren isimlere madalyaları takdim edildi. - KOCAELİ

Dünya Şampiyonası, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Harita, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bu sporun 100 yaşında sporcusu bile var - Son Dakika Spor


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