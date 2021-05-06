Bu süreçte sokak hayvanlarının beslenmesi hayati önem taşıyor - Son Dakika

Bu süreçte sokak hayvanlarının beslenmesi hayati önem taşıyor

06.05.2021 10:40
Bu süreçte sokak hayvanlarının beslenmesi hayati önem taşıyor, System.String[]

Ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının besleme ve bakım faaliyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, "Sokak hayvanları ile ilgili sağlık problemlerinin, ilerleyen zaman...

Ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının besleme ve bakım faaliyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, "Sokak hayvanları ile ilgili sağlık problemlerinin, ilerleyen zaman diliminde toplum sağlığını tehdit eder bir hal almadan gerekli önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından en çok sokak hayvanları etkilendi. Normal dönem içerisinde duyarlı vatandaşlar tarafından beslenmeleri yapılan sokak hayvanları, insanların dışarı çıkamamasından dolayı doğada yiyecek bulmakta zorluk yaşadı. Birçok hastalığın hayvansal kökenli olmasından dolayı, bu süreçte sokak hayvanlarının besleme ve bakımlarının önemli olduğuna değinen Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, "İnsanların özellikle evlerine kapanmak zorunda oldukları bugünlerde sokak hayvanları ile alakalı bakım, beslenme ve sağlıklarının yönetimi daha önemli bir hal almaktadır. Gerek açılamayan ticarethaneler ve bunların besledikleri sokak hayvanlarının yetersiz beslenmeleri gerekse sokağa normalden daha az insan çıkıyor olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Sokak hayvanları ile ilgili sağlık problemlerinin, ilerleyen zaman diliminde toplum sağlığını tehdit eder bir hal almadan gerekli önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bugün içinde bulunduğumuz durum dahil olmak üzere pek çok hastalığın başlangıcı, insan toplulukları ile iç içe yaşayan hayvansal (zoonotik) kökenli oluşması. Bugünler sokak hayvanlarının beslenmesi ve sağlıklarına daha fazla dikkat edilmesi için önemli bir uyarı aslında. Sokak hayvanları ile alakalı sağlık problemleri iyi bir şekilde değerlendirilmelidir" şeklinde konuştu.

"Sigara masrafından bile düşük maliyetli mamalar, sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılayacaktır"

Tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının besleme ve bakımları hakkında vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Mehmet Kızılinler, "Kent merkezinde ve kırsal kesimlerde yaşayan insanlar olarak sosyal hayatımızı çok da etkilemeyecek şekilde sokaktaki hayvanlar için bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle her zaman söylediğimiz gibi evlerimizin ve işyerlerimizin önüne bir kap su ve bir kap yiyecek bırakabiliriz. Bu kapların günlük kontrollerini ve temizliklerini gerek sokak hayvanlarına gerekse insanlara hastalık oluşturmayacak şekilde yaparak başlayabiliriz. Çöpe döktüğümüz yemek artıkları ve pek çok insanın sigara masrafından bile düşük maliyetli mamalar, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılayacaktır. Sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yapılacak kurumsal beslemeler de diğer zamanlardan çok daha önemli. Olası bir rahatsızlık durumunda sokaktaki insanlar daha duyarlı olmalı ya kurumsal olarak bulunduğu yerdeki belediyeye yönlendirme sağlamalı ya da bireysel olarak bu dönemde daha fazla sorumluluk almalıdır. Gerek toplum sağlığının korunması gerekse insan olmanın gereği olarak bu dönemde vatandaşlarımızı sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesi konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Bu süreçte sokak hayvanlarının beslenmesi hayati önem taşıyor

Sokak Hayvanları, Eskişehir, Veteriner, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu süreçte sokak hayvanlarının beslenmesi hayati önem taşıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! Koronvirüs belediyeye sıçradı, personeller karantinaya alınınca işler başkana kaldı Koronvirüs belediyeye sıçradı, personeller karantinaya alınınca işler başkana kaldı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı

Son Dakika Haberleri
12:04 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor
12:02 Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var
11:58 Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler
11:51 Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim
11:35 Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil
11:28 Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü
11:26 Fenerbahçe Yöneticisi Pirşen: Alanya maçı için karar derbiden önce açıklansın
11:12 Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor
10:37 Ali Koç kararını verdi! Teknik adamlık ve sportif direktörlük 2024'e kadar Emre Belözoğlu'na emanet
10:34 WhatsApp'ta tartışmalı gizlilik sözleşmesini onaylamak için son gün 15 Mayıs!
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor         
12:05
Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var         
12:02
Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler         
11:59
Soruşturma başlatıldı! Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor Soruşturma başlatıldı! Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor         
11:50
Kolombiya'da hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi ölürken, onlarca insan kayboldu Kolombiya'da hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi ölürken, onlarca insan kayboldu         
11:33
Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor         
11:12
Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı         
11:04
Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var         
10:43
Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu         
10:26
Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir         
10:15
242 yıllık perakende devi Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor 242 yıllık perakende devi Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor         
09:59
Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar! Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar!         
09:52
Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu         
09:51
Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında         
09:28
Kalben'in kendisine Kalben'in kendisine "Zayıflasan keşke" diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor         
19:51
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 12:13:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu süreçte sokak hayvanlarının beslenmesi hayati önem taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement