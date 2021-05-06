Bu süreçte sokak hayvanlarının beslenmesi hayati önem taşıyor - Son Dakika

Ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının besleme ve bakım faaliyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, "Sokak hayvanları ile ilgili sağlık problemlerinin, ilerleyen zaman diliminde toplum sağlığını tehdit eder bir hal almadan gerekli önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından en çok sokak hayvanları etkilendi. Normal dönem içerisinde duyarlı vatandaşlar tarafından beslenmeleri yapılan sokak hayvanları, insanların dışarı çıkamamasından dolayı doğada yiyecek bulmakta zorluk yaşadı. Birçok hastalığın hayvansal kökenli olmasından dolayı, bu süreçte sokak hayvanlarının besleme ve bakımlarının önemli olduğuna değinen Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, "İnsanların özellikle evlerine kapanmak zorunda oldukları bugünlerde sokak hayvanları ile alakalı bakım, beslenme ve sağlıklarının yönetimi daha önemli bir hal almaktadır. Gerek açılamayan ticarethaneler ve bunların besledikleri sokak hayvanlarının yetersiz beslenmeleri gerekse sokağa normalden daha az insan çıkıyor olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Sokak hayvanları ile ilgili sağlık problemlerinin, ilerleyen zaman diliminde toplum sağlığını tehdit eder bir hal almadan gerekli önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bugün içinde bulunduğumuz durum dahil olmak üzere pek çok hastalığın başlangıcı, insan toplulukları ile iç içe yaşayan hayvansal (zoonotik) kökenli oluşması. Bugünler sokak hayvanlarının beslenmesi ve sağlıklarına daha fazla dikkat edilmesi için önemli bir uyarı aslında. Sokak hayvanları ile alakalı sağlık problemleri iyi bir şekilde değerlendirilmelidir" şeklinde konuştu.

"Sigara masrafından bile düşük maliyetli mamalar, sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılayacaktır"

Tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının besleme ve bakımları hakkında vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Mehmet Kızılinler, "Kent merkezinde ve kırsal kesimlerde yaşayan insanlar olarak sosyal hayatımızı çok da etkilemeyecek şekilde sokaktaki hayvanlar için bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle her zaman söylediğimiz gibi evlerimizin ve işyerlerimizin önüne bir kap su ve bir kap yiyecek bırakabiliriz. Bu kapların günlük kontrollerini ve temizliklerini gerek sokak hayvanlarına gerekse insanlara hastalık oluşturmayacak şekilde yaparak başlayabiliriz. Çöpe döktüğümüz yemek artıkları ve pek çok insanın sigara masrafından bile düşük maliyetli mamalar, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılayacaktır. Sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yapılacak kurumsal beslemeler de diğer zamanlardan çok daha önemli. Olası bir rahatsızlık durumunda sokaktaki insanlar daha duyarlı olmalı ya kurumsal olarak bulunduğu yerdeki belediyeye yönlendirme sağlamalı ya da bireysel olarak bu dönemde daha fazla sorumluluk almalıdır. Gerek toplum sağlığının korunması gerekse insan olmanın gereği olarak bu dönemde vatandaşlarımızı sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesi konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR