Bu takımı karı-koca çalıştırıyor - Son Dakika

Bu takımı karı-koca çalıştırıyor

05.05.2021 09:32

- Bu takımı karı-koca çalıştırıyor Türkiye Erkekler Hentbol 1. Ligi'nde mücadele eden 1957 Suluova Hentbolspor'un başantrenörlüğünü İlknur Yazıcılar Özçelik, yardımcı antrenörlüğünü ise eşi Arif Özçelik yapıyor.

- Bu takımı karı-koca çalıştırıyor

AMASYA - Türkiye Erkekler Hentbol 1. Ligi'nde mücadele eden 1957 Suluova Hentbolspor'un başantrenörlüğünü İlknur Yazıcılar Özçelik, yardımcı antrenörlüğünü ise eşi Arif Özçelik yapıyor. Özçelik çifti profesyonel liglerde 7 yıldır takım çalıştırmayı sürdüren tek çift olarak dikkat çekiyor.

Türkiye Erkekler Hentbol 1. Ligi takımlarında 1957 Suluova Hentbolspor'un başantrenörlüğünü İlknur Yazıcılar Özçelik, yardımcı antrenörlüğünü de eşi Arif Özçelik üstleniyor. İlknur Yazıcılar Özçelik, erkek liginde bir kadının antrenörlük yaparken eşinin de yardımcılığını yapmasının zorluklarının olduğu kadar avantajlarının da bulunduğunu belirtti. Birbirlerine çok yardımcı olduklarını anlatırken "Benim başantrenör, eşimin yardımcı antrenör olmasının bulunduğumuz ortam açısından bir takım eksileri vardı. Fakat Arif hoca bu konuda çok büyük olgunluk, centilmenlik gösterdi" dedi.

Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışan bir çocuk annesi Özçelik, "Amasya'da bir takımı süper lige çıkartıp Avrupa kupalarında mücadele etmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Günün büyük bölümünü birlikte geçirdikleri için takımı yönetirken ve rakip analizi yaparken bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini anlatan Arif Özçelik de, "İlknur hocamız maça başladığımızda hücum anlamındaki eksiliklerimiz görür, ben de savunma alanındaki ihtiyaçlarımızı tespit ederim. Müsabakada görev tanımımızı böyle yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Takımın deplasmana gittiğinde 8 yaşına gelen oğullarına bakmak için kendisinin ya da karısının evde kaldığını anlatan Özçelik, çok sevdikleri hentbol sporuna genç sporcular kazandırmak için uzun yıllar antrenörlük yapmak istediklerini ifade etti.

Bu takımı karı-koca çalıştırıyor
Bu takımı karı-koca çalıştırıyor
Bu takımı karı-koca çalıştırıyor
Bu takımı karı-koca çalıştırıyor
Bu takımı karı-koca çalıştırıyor
Bu takımı karı-koca çalıştırıyor
Bu takımı karı-koca çalıştırıyor
Bu takımı karı-koca çalıştırıyor

Suluova, Türkiye, Hentbol, Amasya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bu takımı karı-koca çalıştırıyor - Son Dakika Spor


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