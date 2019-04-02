Son Dakika Haberleri: Bu Takımı Motive Etmek Çok Zor'

Bu Takımı Motive Etmek Çok Zor'

1 saat önce

La Liga'da Real Madrid, evinde ağırladığı Huesca karşısında zorlansa da sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

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La Liga'da Real Madrid, evinde ağırladığı Huesca karşısında zorlansa da sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Zinedine Zidane, oyun anlamında iyi bir performans göstermediklerini belirterek, "Açıkçası bugünkü oyunumuzdan daha iyisini yapabilirdik. Ancak yine de kazandığımız için mutluyum. Huesca yenilgiyi hak etmedi" dedi.

Kadrodaki sıkıntıları da dile getiren Zidane, "Kazanmak için elimdeki en iyi opsiyonu değerlendirdim. Kadronuzdaki 13 oyuncuyla bir şeyler yapmak için uğraşırken herhangi bir kupa kazanmak imkansız. Bir şey kazanamayacağınızı bildiğiniz bir sezonda böyle bir takımı motive etmek çok zor" diye konuştu.

Real Madrid, La Liga'da lider Barcelona'nın 69, ikinci sıradaki Atletico Madrid'in ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Başkent devi daha önce Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'na da havlu atmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:22 

Zinedine Zidane, Real Madrid, La Liga, Güncel
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